Nintendo ha annunciato la messa in onda di un nuovo Direct domani alle 23 ora italiana, in contemporanea mondiale. La presentazione online su YouTube e Twitch durerà 40 minuti e presenterà le uscite su Switch previste per la prima metà dell’anno, a partire da Kirby e la terra perduta, in arrivo il 25 marzo. Sono attesi anche aggiornamenti per Animal Crossing New Horizons, recentemente incoronato videogioco su Switch più di successo di tutti i tempi con quasi 40 milioni di copie vendute. Altri titoli che potrebbero fare la loro comparsa sono Bayonetta 3 di Platinum Games, Advance Wars 1+2, e Hollow Knight Silksong, atteso seguito del celebre platform 2D.

Non è chiaro se il Direct si spingerà un po’ più in là mostrandoci nuove sequenze di giochi per Switch annunciati da tempo e attesissimi dai fan, come il seguito di Zelda Breath of The Wild e il nuovo episodio di Metroid Prime. Nei 40 minuti di presentazione saranno di certo inclusi aggiornamenti su Leggende Pokémon: Arceus, forte di 6,5 milioni di copie vendute nella prima settimana. L’ultimo gioco della serie Pokémon dovrebbe ricevere un DLC con contenuti extra a pagamento in primavera.