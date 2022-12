Nintendo annuncia Bayonetta Origins per Switch

Durante la cerimonia dei Game Awards di quest’anno, Nintendo ha presentato Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, un nuovo capitolo della serie Bayonetta con protagonista Cereza, una giovane apprendista strega prima che venisse chiamata Bayonetta. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sarà disponibile per Nintendo Switch il 17 marzo 2023. I giocatori assumono il ruolo di Cereza, una giovane apprendista strega, e iniziano un viaggio in una foresta proibita per ottenere il potere di salvare sua madre. Oltre a sfoggiare uno stile artistico ispirato ai libri di fiabe, questo nuovo titolo presenta anche un gameplay diverso dal solito. Controllando sia Cereza che il suo partner demone infernale, Cheshire, i giocatori si concentreranno sull’esplorazione, il combattimento e la risoluzione di enigmi per aiutare Cereza ad addentrarsi nella foresta. All’interno di Bayonetta 3 è possibile accedere a un breve teaser giocabile per Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. I giocatori che hanno acquistato il Vecchio libro di foto presso il negozio di Rodin, Porte dell’Inferno, utilizzando la valuta di gioco e sbloccandolo con tre chiavi potranno accedervi.