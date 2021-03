A cento anni dalla nascita, Nino Manfredi viene festeggiato sul piccolo schermo e in libreria.

Entrato nelle case di tutti gli italiani con la naturalezza di un amico di famiglia, Nino Manfredi ha stupito, emozionato, fatto ridere e commosso in sessant’anni di carriera, dal primo trionfo a Canzonissima nel 1959 ai suoi cento è più film, per il grande e piccolo schermo, da ‘Il padre di famiglia’ a ‘Straziami ma di baci saziami’ e ‘Pane e cioccolata’ all’indimenticabile Geppetto nello sceneggiato televisivo ‘Le avventure di Pinocchio’ di Luigi Comencini.

Saturnino Manfredi, vero nome dell’attore, nacque il 22 marzo 1921 a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, aveva mille qualità, ma anche tante debolezze, fragilità e paure: un “impasto” complicato di ingredienti umani, che hanno plasmato l’attore, il marito, il padre e il nonno.

Come racconta il figlio Luca, regista e sceneggiatore cinematografico e televisivo, “era un po’ come il pane casareccio della sua terra ciociara: compatto e saporito fuori, ma con tanti “buchi” nascosti al suo interno”. Proprio Luca Manfredi è l’autore di ‘Un friccico nel core’, il ritratto intimo e commosso dell’artista in uscita giovedì 11 marzo per Rai Libri

Alla riscoperta dell’uomo e dell’artista invita anche l’imponente biografia ‘Alla ricerca di Nino Manfredi’ scritta da Andrea Ciaffaroni, in uscita il 18 marzo per Sagoma editore con il supporto del Centro Sperimentale di Cinematografia e impreziosita da quasi 150 foto rare e molte inedite provenienti anche dall’archivio personale della famiglia.

Il libro è il frutto di numerosissime interviste e lunghe indagini condotte in decine di archivi con il recupero di soggetti inediti e la voce della moglie Erminia Ferrari. Con la collaborazione di Carlo Amatetti, la biografia è anche arricchita dai contributi dei critici Alberto Anile e Alberto Crespi.

Nel giorno del suo compleanno, nell’anno del centenario dalla sua nascita, Rai Documentari dedica a Nino Manfredi un ritratto intimo e affettuoso, impreziosito da aneddoti divertenti raccontati da Nino stesso, dalla moglie, dai figli e dai nipoti. Scritto e diretto dal figlio Luca, “Uno, nessuno, cento Nino” andrà in onda lunedì 22 marzo in prima serata, alle 21.25, su Rai2. Il documentario è arricchito dalle testimonianze di amici, registi e colleghi, come Elio Germano, Edoardo Leo, Massimo Ghini, Nancy Brilli, Enrico Brignano, Johnny Dorelli, Walter Veltroni, Massimo Wertmuller, Lino Banfi.

Una produzione Rai Documentari, Istituto Luce Cinecittà e Ruvido Produzioni in collaborazione con Sky Arte e Duque Italia, con il patrocinio del Comune di Roma Capitale, del Comune di Minturno e con la collaborazione di Lavazza, in cui sono presenti interviste di repertorio, filmati privati e contributi degli anni ’50, con i primi personaggi di Nino alla Rai, ed estratti di film, serie tv, commedie teatrali e musicali, spot pubblicitari, fino alle frequenti esibizioni canore, che lo divertivano molto, come l’indimenticabile “Tanto pè cantà” di Ettore Petrolini, a Sanremo.