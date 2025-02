Nino Frassica sbotta contro una ragazza che lo critica: “Fallita”

La seconda serata del Festival di Sanremo ha ricevuto più consensi rispetto alla prima, con i co-conduttori, in particolare Nino Frassica, elogiati sui social. Tuttavia, non sono mancati i commenti negativi, tra cui uno di un utente su Twitter che ha offeso il comico. Frassica ha risposto in modo piccato, dichiarando che la critico era una “fallita frustrata” che deve ringraziare Internet per essere viva. Dopo la sua reazione, la ragazza ha messo il suo profilo privato, mentre il tweet infuocato di Frassica, successivamente cancellato, ha circolato rapidamente sui social.

Frassica, prima del suo ritorno al Festival, ha parlato della sua esperienza sul palco dell’Ariston, descrivendo se stesso come “una motocicletta senza patente”. Ha sottolineato di avere già partecipato al festival diverse volte e si è ricordato del suo monologo del 2016. Quest’anno si prepara a essere un conduttore elegante, ma con un tocco personale, senza un approccio tradizionale. Ha menzionato il suo affiatamento con Carlo Conti, evidenziando l’importanza del divertimento e della sinergia tra i comici.

Frassica ha espresso l’intenzione di portare comicità nella quotidianità, promettendo di non esagerare, ma di personalizzare la sua conduzione e sorprendere il pubblico con le sue parole. Pur riconoscendo che far ridere è sempre più difficile, non teme di esaurire gli argomenti, poiché la sua linea comica si basa sul surreale, destrutturando la logica e mantenendo il suo stile distintivo.