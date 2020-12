Nino Frassica compie 70 anni in piena attività e forza creativa. Tra l’impegno costante al tavolo di Fabio Fazio a che ‘Tempo che fa’, all’insegna dell’ironia ‘nonsense’ in cui è impareggiabile, e i ruoli nella fiction Rai che spaziano tra generi diversi, dal bonario maresciallo dei carabinieri Cecchini di ‘Don Matteo’ al rigoroso giudice Giordano nella docu-fiction della Rai sul maxi processo a Cosa Nostra, l’attore ha mostrato negli ultimi anni di essere sempre più versatile portando in tv anche pagine intensamente drammatiche come accadde qualche anno fa al Festival di Sanremo con il monologo sugli immigrati che fece commuovere tutto il pubblico dell’Ariston. Un esito che non tutti avrebbero previsto quando Renzo Arbore ben 35 anni fa lo fece esordire davanti al grande pubblico con ‘Quelli della notte’ dando inizio all’irresistibile ascesa del ‘frate di Scasazza’.

