Nino Foti: "Con Tony Bennett scompare un figlio della Magna Grecia"

“Oltre 100 album realizzati e 50 milioni di dischi venduti in 70 anni di carriera. Con Tony Bennett scompare indubbiamente uno dei più grandi artisti che l’America abbia mai avuto, considerato non a caso l’ultimo grande crooner. Allo stesso tempo possiamo sostenere, con orgoglio, che oggi diciamo addio ad un autentico figlio della Magna Grecia”. E’ quanto dichiara in una nota Nino Foti, Presidente della Fondazione Magna Grecia. “Lo stesso orgoglio -prosegue Foti- con cui Bennett, che ho avuto il piacere di incontrare più volte in occasione degli eventi organizzati dalla Niaf (National Italian America Foundation) di cui ho fatto parte per lunghi anni e dalla nostra Fondazione negli Stati Uniti, ha sempre ricordato le proprie origini mantenendo con la nostra terra un legame fortissimo”.

Figlio di Anna Suraci e John Benedetto, originario di Podargoni, frazione del Comune di Reggio Calabria, Anthony Dominick Benedetto, questo il suo nome originario, ha legato alla Calabria anche l’origine della sua passione per la musica. “Amo la Calabria, l’ho visitata -dichiarò in una intervista Rai- Mio padre usava cantare sulla cima di una montagna per farsi sentire da tutto il villaggio e, una volta arrivato negli Stati Uniti, ha insegnato il canto anche a me e a mio fratello. Questo ha creato in me una passione che non si è mai fermata”.

“Custodirò sempre i momenti dei nostri incontri- conclude Foti- i suoi racconti, la sua voglia di ripercorrere un giorno le strade da dove tutto ebbe inizio, e quel disappunto che a volte mostrava per come la Calabria e i calabresi fossero stati raccontati e di conseguenza percepiti oltre oceano. Sono certo che fra i segni indelebili che questo grande artista ha lasciato troverà il giusto posto anche la sua voglia di sentirsi sempre parte della nostra storia”.