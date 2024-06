Nino D’Angelo si esibirà il 29 giugno allo Stadio Maradona di Napoli

Per celebrare la sua carriera, il prossimo 29 giugno Nino D’Angelo si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Nino D’Angelo è un’artista che ha segnato indelebilmente la storia della musica napoletana e per celebrare la sua straordinaria carriera il 29 giugno si esibirà in uno dei luoghi a cui è più legato: lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In una lunga intervista ha parlato della sua storia e dei momenti difficili che ha dovuto attraversare.

Nino D’Angelo: “Ero emblema del terrone”

“Sono stato un fenomeno di razzismo tra i più eclatanti. Mi hanno insultato, volevano distruggermi; il ragazzo col caschetto emblema del terrone si è preso il peggio e gli devo tutto. Ora lo ringrazio” – racconta il cantante a La Stampa.

“Da Napoli, la mia città, divisa tra quelli del Vomero e di Secondigliano. All’inizio ero confinato ai teatri di periferia” – prosegue Nino D’Angelo – “Pur vendendo milioni di dischi, non me li davano proprio i teatri in città. Ero emblema del terrone, il razzismo partiva da Napoli”.

Poi le cose per fortuna sono cambiate: “Mi hanno insultato, volevano distruggermi, poi ho conosciuto la parola diritto. Solo da grande ho riconosciuto gli episodi di razzismo dietro ad ogni mio album. C’è chi è perfino venuto in camerino a scusarsi“.

Nino D’Angelo

Il concerto del 29 giugno

“Questa esperienza” – racconta ancora D’Angelo – “mi ha ispirato a organizzare un concerto speciale per il pubblico di casa mia, in cui metterò in scena una serata interamente incentrata sulla parte della mia discografia legata a quel periodo”.

“Per me è anche un modo per fare una dedica ‘all’artista col caschetto‘ che è la base di tutto quello che ho fatto fino ad ora. Lui è stato colui che negli anni si è preso gli schiaffi e io ora mi godo le carezze. Il vero eroe del mio successo è lui“.