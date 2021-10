Nino D’Angelo è il re dei cantanti neomelodici? Questa etichetta a lui non solo non piace, ma ne ha anche preso apertamente le distanze.

“Io non sono e non sarà mai un cantante neomelodico, con tutto il rispetto di questi ragazzi, alcuni anche bravi, ma non hanno niente a che vedere con me e la mia storia di cantautore” – ha scritto su Facebook Nino D’Angelo – “Il Neomelodismo nasce a metà anni 90, quando avevo già fatto 15 anni di carriera e avevo cantato nei teatri più importanti, tra questi l’Olimpia di Parigi. Avevo girato tanti film tra cui 2 con Mario Merola, alcuni con Bombolo e Cannavale e uno addirittura con Regina Bianchi una delle più’ grandi attrici italiane“.

Fino alla provocazione finale:

“E poi dico io ma canzoni come “SENZA GIACCA E CRAVATTA, CHESTA SERA, ‘O PATE, LOLITA, JAMMO JA’, BELLA, JESCE SOLE” e tante altre ancora, sono neomelodiche? La colonna sonora di Tano da Morire è Neomelodica?“.

A rispondere stizzita è stata una cantante orgogliosamente neomelodica, Nancy Coppola, vista anche a L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi.

“Maestro Nino D’Angelo volevo un attimino lasciarvi un mio pensiero perché siamo in un paese democratico e ognuno è libero di dire la sua. Qualche anno fa’ mi invitaste a casa vostra chiedendomi di partecipare in una sua sceneggiata e ne fui onorata, poi scoprii che ero incinta della mia seconda bimba e rimandammo la mia partecipazione. Parlammo a lungo della vostra storia , i vostri racconti mi affascinavano tanto. E mi diceste che foste il primo a cambiare la melodia dopo Merola e tanti mostri sacri prima di lui. Che eravate fiero perché tanti giovani poi dopo di voi avevano portato avanti il vostro genere chiamato NEOMELODICO. Sono d’accordo che col tempo siete cresciuto e stravolto totalmente la vostra vita cantando “ SENZA GIACCA E CRAVATTA “

“ O’ Pate e’ O Paté “

“ Mente cuore “ ecc .

Ma voi siete anche quello che ha cantato

“ Pop corn e patatin “

“ Nu jeans e na maglietta “

“ agg Scigliut a te “ ecc

E come tanti Neomelodici anche voi avete fatto matrimoni nei ristoranti e feste di piazze.

Quindi perché rinnegare le proprie origini ? Perché continuare con queste discriminazioni ?

E tutti i miei colleghi LECCHINI perché non difendete la nostra categoria invece di continuare a convincere agli altri che il nostro e’ un genere trash o che non emoziona ?

Siamo tutti stati fan di NINO D’ANGELO per le emozioni che ci regalava ma cantando

“ pront si tu “

“ A discoteca “

“ Sotto e stelle “ e per non parlare di

“ core e papà “

Non mi sembra che queste canzoni le ha portate a Sanremo …le ha portate nelle nostre case …nella nostra realtà.

Io la rispetto e sa benissimo quanto l’ammiro per il suo percorso che credo sia imparagonabile ma questo suo pensiero non lo condivido. Con affetto Nancy!”