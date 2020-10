“Esiste la legge del calcio ed esiste la legge della vita. A tavolino ha vinto la legge del calcio, ora c’è il Tar e magari chissà, vince la legge della vita. Altrimenti significa che comanda più la Federazione Calcio della legge italiana, e questo sarebbe assurdo”. Commenta così Nino D’Angelo all’Adnkronos la vittoria 3-0 a tavolino della Juve sul Napoli, decisa dal giudica sportivo. “Il Napoli non l’ha fermato mio fratello, l’ha fermato la Asl -affonda l’attore, grande tifoso del Napoli- Non credo che il Tar possa dare ragione alla Juve! E’ una questione di logica. Non doveva proprio succedere: se la legge ti impone di non partire, cosa bisogna fare trasgredire la legge italiana? Ma fa ridere”.

Fonte