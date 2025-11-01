Ninja SL300EU: Friggitrice Verticale 7.6L, 6 Funzioni, Salva Spazio

🔥 Offerta Amazon
Ninja Double Stack SL300EU Vertical Air Fryer with 2 Grids, 4 Cooking Levels, Space Saving Design, 7.6L Capacity, 6 Cooking Functions, 6 Portions, Black
Friggitrice ad Aria Verticale Ninja Double Stack SL300EU
Scopri la friggitrice ad aria verticale Ninja Double Stack SL300EU, un’innovativa soluzione per chi ama cucinare senza compromettere il gusto. Con una capacità di 7.6 litri e un design salvaspazio, è l’ideale per famiglie fino a 6 persone.
Massimo Risparmio di Spazio
Questo modello è il 25% più compatto rispetto ad altri, permettendoti di ottimizzare il tuo piano di lavoro senza rinunciare a prestazioni eccellenti.
Cucina Velocemente e in Modo Efficiente
La Ninja SL300EU cuoce il cibo fino al 55% più velocemente di un forno tradizionale. Non dovrai più attendere a lungo per gustare i tuoi piatti preferiti!
Cottura Multistrato
Grazie alle due griglie e ai quattro livelli di cottura, puoi preparare contemporaneamente una grande varietà di pietanze. I ventilatori posteriori garantiscono una cottura uniforme e croccante su ogni livello.
Funzioni Versatili
La Ninja Double Stack offre sei funzioni di cottura:
- Max Crisp
- Air Fry
- Roast
- Bake
- Reheat
- Dehydrate
Con una significativa riduzione del 75% di grassi grazie alla funzione Air Fry, potrai gustare cibi deliziosi senza sensi di colpa.
Facile da Usare e da Pulire
Il modello include due scomparti da 3.8 litri, piatti antiaderenti e griglie lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi.
Inizia a cucinare in modo più sano e veloce! Non perdere l’occasione di portare a casa la Ninja Double Stack SL300EU e trasformare la tua esperienza culinaria. Acquista ora e scopri il piacere della cucina sana!
