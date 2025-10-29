Ninja Foodi AF300EU: Friggitrice ad Aria Dual Zone 7.6L 6 in 1

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€129.99 – €102.60
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Ninja Foodi AF300EU Dual Zone Air Fryer, 7.6L, 6 in 1, 2 Drawers, Non-Stick, Maximum Crispiness, Oil-free Frying, Roasting, Kitchen, Heating, Dehydrated, 4-6 Servings, Black, AF300EU
Scopri la Ninja Foodi AF300EU: La Friggitrice ad Aria Doppia Zona da 7,6L
La Ninja Foodi AF300EU è molto più di una semplice friggitrice. Con la sua capacità di 7,6 litri e le due zone di cottura indipendenti, puoi cucinare due piatti diversi, contemporaneamente e con modalità di cottura personalizzabili.
Grazie alle sei funzioni di cottura — Max Crisp, friggitrice ad aria, arrosto, forno, riscaldamento e essiccatore — il tuo sogno di avere un aiuto in cucina multifunzionale diventa realtà. Puoi preparare deliziosi secondi, contorni e snack con un semplice tocco.
Funzionalità Innovative
- Cottura Sincronizzata: Sfrutta due scomparti per cuocere piatti diversi nello stesso momento. Grazie alla tecnologia SYNC, i tuoi secondi e contorni possono essere pronti insieme, senza stress.
- Ridotto Consumo di Grassi: La Ninja Foodi permette di utilizzare fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale, così potrai gustare piatti leggeri e sani, senza rinunciare al sapore.
Vantaggi Pratici
- **Ampia Capacità:** Cucina per 4-6 persone; ogni cassetto è in grado di contenere fino a 1 kg di patatine o 1.6 kg di pollo.
- **Facile da Pulire:** Le cassettiere antiaderenti sono lavabili in lavastoviglie, rendendo la manutenzione semplice e veloce.
La Ninja Foodi AF300EU è l’alleato perfetto per chi ama cucinare e desidera un apporto di creatività in cucina. Non perdere l’opportunità di portare a casa questa friggitrice innovativa e trasforma ogni pasto in un’esperienza deliziosa!
