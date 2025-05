Ninidrina: il reagente che svela le impronte di Andrea Sempio

L’impronta attribuita ad Andrea Sempio, rinvenuta sulla parete delle scale della casa di Garlasco dove fu uccisa Chiara Poggi nel 2007, è stata colorata di rosso dalla ninidrina, un reagente utilizzato dalle forze dell’ordine per evidenziare tracce. Questo colore non è indicativo della presenza di sangue, ma piuttosto della tecnica impiegata per rivelare la traccia. Inizialmente si era creduto che l’impronta fosse insanguinata, ma una smentita ha chiarito che il rosso deriva dalla reazione chimica della ninidrina con gli amminoacidi presenti nelle secrezioni.

Il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha sottolineato le imprecisioni diffuse dai media riguardo a questa impronta, definita “traccia numero 33”. Sebbene non presenti tracce ematiche, è considerata un elemento nuovo nelle indagini recentemente riaperte. La ninidrina, in forma di spray, è stata utilizzata per trattare le superfici durante le operazioni di repertamento.

L’impronta fu originariamente scoperta nel 2007, ma non ritenuta utile per i confronti fino a oggi. Ulteriori analisi, effettuate sulle fotografie scattate, hanno permesso di confrontarla con le impronte di Sempio, confermando che essa è stata lasciata dal suo palmo destro. Questo rappresenta un passo significativo nell’inchiesta che ha portato Sempio a essere nuovamente indagato per omicidio in concorso.

Fonte: www.virgilio.it