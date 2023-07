NINGKPOW Cavo iPhone 2M 2Pezzi [Certificato MFi] Caricatore iPhone Cavo Lightning Carica Rapida Lungo Nylon iPhone Cavo per iPhone 14 Pro Max 13 12 11 Mini XR XS X 10 9 8 7 6s Plus 6 5 SE 2020

Dal marchio

Efficienza, innovazione e alta qualità sono le etichette di NINGKPOW.

Come lanciare prodotti di alta qualità con funzioni eccellenti in continua innovazione è la nostra costante ricerca.

Aderiamo allo scopo di offrire ai nostri clienti uno stile di vita efficiente e conveniente.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 19 x 13 x 0,9 cm; 100 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 6 luglio 2022

Produttore ‏ : ‎ NINGKPOW

ASIN ‏ : ‎ B0BG2579K2

Numero modello articolo ‏ : ‎ NK1005

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

[Materiali di Qualità Superiore]Il Filo iPhone materiale di nylon è più forte e flessibile, sopporta oltre 20.000 flessioni e protegge contro l’usura di giorno in giorno. The aluminum connector is robust enough and remains in good condition for a long time.

[Lunghezza Perfetta] Lunghezza perfetta 1M Cavo iPhone sono comodi da usare quando si è a letto, in auto o in ufficio. Questi Cavi iPhone resistenti e privi di grovigli sono ideali per una varietà di esigenze.

[Perfetta Compatibilità] La Cavo Lightning compatibile con iPhone 14/ 14 Pro/14 Pro Max/ 13/ 13 Pro/13 Pro Max/13 mini/12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini/11/11Pro/11 Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8 Plus/8/7 Plus/7/6s Plus/6s/6 Plus/6/5s/5c/5/SE ecc.

[Servizio a Vita] NINGKPOW fornisce servizio a vita di completo e 24/7 servizio clienti. Se riscontri problemi durante l’uso, ti preghiamo di contattarci in tempo. Il nostro team di servizio vi risponderà con la soluzione soddisfatta entro 24 ore.