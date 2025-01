NINE INCH NAILS: Data Unica a Milano il 24 Giugno 2025 [Info e Biglietti]

I Nine Inch Nails, icone della musica alternativa e industrial, hanno annunciato la loro unica data italiana per il 2025, prevista per martedì 24 giugno al Parco della Musica di Milano. Questo concerto rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan di assistere dal vivo all’energia e al sound innovativo della band guidata da Trent Reznor, considerata una delle più influenti nella musica contemporanea.

L’annuncio della data in Italia coincide con il Peel It Back Tour 2025, che segna il ritorno della band dopo le esibizioni del 2022. Il tour, organizzato da Live Nation, inizierà il 15 giugno a Dublino e toccherà diverse città in Europa, incluse tappe nel Regno Unito, Germania, Svizzera e oltre. Tra gli eventi più attesi, i Nine Inch Nails parteciperanno a festival internazionali di grande rilievo come il Graspop Metal Meeting in Belgio, l’Open’er Festival in Polonia e il Mad Cool Festival in Spagna.

I biglietti per il concerto di Milano saranno messi in vendita a partire dalle 12:00 di mercoledì 29 gennaio, dando così ai fan l’occasione di assicurarsi un posto a questo evento straordinario. Per l’acquisto dei biglietti, sarà possibile utilizzare i servizi di Vivaticket e Ticketmaster. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, i fan possono seguire la band attraverso i loro canali social e il sito ufficiale.