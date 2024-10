Nina Zilli vuole ritirarsi da Ballando con le Stelle: “Non ce la faccio più”

Milly Carlucci ha gestito con attenzione le eliminazioni nel corso delle cinque puntate di Ballando con le Stelle, mantenendo in gara tutti tranne I Cugini di Campagna. Nonostante le premesse favorevoli per l’ultima puntata andata in onda il 26 ottobre, ancora una volta non ci sono state eliminazioni. Carlucci ha spiegato che, a causa di infortuni e possibili ritiri, gli autori hanno deciso di non eliminare nessuno. Durante la puntata, Anna Lou ha vinto un bonus, aggiungendo un ulteriore elemento di sorpresa.

Una delle protagoniste della serata è stata Nina Zilli, che ha manifestato la volontà di ritirarsi. La cantante ha subito un infortunio settimane fa e, nonostante le sue performance siano sempre state di alto livello, il dolore che prova è significativo e ci sono rischi di peggioramento. Dopo una performance con il ballerino Pasquale La Rocca, Zilli ha espresso desiderio di lasciare il programma, ma grazie alla persuasione dei giudici ha deciso di rimanere in gara. Il sostegno del pubblico e la sua posizione in classifica hanno contribuito alla sua decisione.

Nina ha però evidenziato la gravità della sua situazione, rivelando che il medico le ha consigliato di riposare per un paio di settimane. Fabio Canino ha tentato di rassicurarla, suggerendo che potesse ballare coreografie in posizione seduta per non mettere a rischio le sue condizioni fisiche. Nonostante sia in gara, c’è incertezza sulla sua partecipazione sabato prossimo, poiché il rischio di un ritiro è concreto.

Milly Carlucci, in un tentativo di prevenire la perdita di più coppie in un breve lasso di tempo, ha quindi scelto di non procedere con eliminazioni. La situazione di Nina Zilli rimane incerta, alimentando le speculazioni su eventuali rientri o ritiri. Le sue parole di ringraziamento per il supporto ricevuto sono state condivise sui social, confermando l’impegno di tornare presto.