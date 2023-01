Nina Zilli dopo spoiler su gravidanza: "Biggio, ma vaff…"

“Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati?”. Nina ZIlli arrabbiata, con un post su Instagram, conferma lo spoiler di Fabrizio Biggio sulla sua gravidanza. “Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi”. E in un video, insieme al suo compagno Danti, i due con ironia dicono: “Dopo aver fatto tutti gli accertamenti, abbiamo qualcosa di molto importante da dire: a Biggio, ma vaff…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ninja Zilli (@ninazilliofficial)

“Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa(non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo – si legge ancora nel post – Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”.

“Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria”, scrive Nina Zilli.