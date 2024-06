Nina Zilli concorrente a Ballando con le Stelle: i primi due ballerini vip

Milly Carlucci è al lavoro sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle e sta cercando di completare il cast dei vip della nuova edizione. La conduttrice vorrebbe convincere Federica Pellegrini e Chiara Ferragni a scendere in pista, ma non è detto che ce la farà (soprattutto con l’influencer). Sembra ormai cosa fatta invece con una famosa cantante. Andrea Laffranchi nel podcast Pezzi ha rivelato che Nina Zilli sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2024. Il giornalista ha dato per confermata la presenza dell’artista nel cast di Ballando e per il momento la cantante non ha commentato al notizia.

Nina Zilli sarà tra i concorrenti di #BallandoConLeStelle.

A rivelarlo sono stati Dondoni, Laffanchi e Giordano nel podcast “Pezzi”. Si rincorrono voci sul resto del cast: Federica Pelllegrini, Melissa Satta, Belen Rodriguez, Chiara Ferragni, Barbara D’Urso e Vira Carbone. pic.twitter.com/1rzTu3x8Ij — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 26, 2024

Nina Zilli a Ballando con le Stelle: “Vedremo anche lei”.

Andrea Laffranchi ha confessato: “C’è una novità che riguarda Nina Zilli. No, non condurrà qualcosa, ma sarà una concorrente di Ballando con le Stelle. Non è la sua prima esperienza in televisione, in passato ha fatto anche Italia’s Got Talent. Adesso invece sarà una delle nuove concorrenti di Ballando con le Stelle. Se è preparata? Ma lì avrà un coach pronto ad aiutarla“.

Luca Dondoni invece ha ammesso che non riesce ancora ad immaginarsi la cantante di L’Amore è Femmina nello show di Milly Carlucci: “Oddio l’hai detto davvero, pensavo che questo scoop l’avresti tenuto. Ma lei non è un po’ legnosa ragazzi? Non riesco ad immaginarla che balla. Adesso si arrabbia. Non l’ho mai vista proprio danzare. Lì dovrà fare dei balli veri, delle coreografie, la salsa. Non dico cattiverie, ma la vedo un po’ rigida. Domani alzerà il telefono e si arrabbierà. Comunque questa è una vera notizia“.

L’interprete di Per Sempre non è la prima concorrente quasi ufficiale di Ballando con le Stelle 2024, assieme a lei dovrebbe esserci un comico. Secondo Tv Blog infatti a Ballando vedremo anche Paolantoni, che abbiamo già visto con Milly nel dimenticabile L’Acchiappatalenti.

