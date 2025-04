Nina Morić si scaglia contro Fabrizio Corona: ‘Sei solo spazzatura’

Nina Morić ha attaccato duramente il suo ex marito Fabrizio Corona sui social, facendo riferimento anche al figlio Carlos Maria. Nonostante siano passati 18 anni dalla loro separazione, i rapporti tra i due rimangono tesi. Nina ha pubblicato un messaggio su Instagram dichiarando: “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura.” Questa affermazione evidenzia la sua frustrazione riguardo alla figura paterna di Corona, accusato di aver trascurato Carlos Maria, ora 22enne.

La loro storia è caratterizzata da un amore turbolento: sposati nel 2001, divennero genitori nel 2002, ma il matrimonio finì nel 2007, in seguito allo scandalo Vallettopoli che coinvolse Corona. Sebbene abbiano firmato il divorzio sei anni dopo, la pace tra di loro non è mai stata raggiunta.

Nel frattempo, Fabrizio Corona sembra aver intrapreso una nuova vita con Sara Barbieri, dalla quale ha avuto un altro figlio, Thiago, nato nel dicembre 2023. Nina non ha preso bene la situazione, poiché teme che il nuovo atteggiamento di Corona come padre per Thiago possa oscurare il suo passato di assente per Carlos.

In questo contesto, le parole di Nina Morić rappresentano non solo un attacco personale, ma anche una riflessione sul ruolo di un genitore e le responsabilità che ne derivano. La loro storia continua a essere segnata da tensioni, con Nina che rivendica il diritto di proteggere la memoria del loro passato familiare.