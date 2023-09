Nina Moric sbotta dopo le parole di Corona sul figlio Carlos: sfoghi notturni

Durante l’intervista registrata con Francesca Fagnani per Belve, Fabrizio Corona ha rivelato che il figlio Carlos Maria non sta bene. L’uomo ha poi parlato dell’ex moglie, Nina Moric: “Non vede mai la madre. Però non la odio e nemmeno la colpevolizzo. Nei suoi pochi momenti di lucidità non sta nemmeno bene perché non è mamma. Adesso sta talmente poco bene che non capisce che deve fare la mamma. Nulla da fare, lei per lui non ci sarà anche in futuro. […] Carlos adesso sta male. No, non mi sento in colpa. Il suo malessere è genetico. La vita ci ha dato questo e lo dobbiamo affrontare“.

Subito dopo l’uscita delle anticipazioni del programma di Rai Due, la modella ha iniziato a pubblicare delle storie Instagram molto particolari e piena di frecciatine.

“Ripagate il bene col bene, restituisci il male con la giustizia! Quando un uccello è vivo, mangia le formiche. Quando l’uccello muore, le formiche lo mangiano. Da un albero si possono creare un milione di fiammiferi. Ma basta un fiammifero per bruciare un milione di alberi. Le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento. Non svalutare né ferire nessuno. Potresti essere potente oggi, ma il tempo è più potente di te. “Le persone veramente malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliosi del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime”. “Alcune persone hanno più spinta di altre. Ma quando dico che la responsabilità spetta al pubblico, lo dico in senso morale ed etico!”

Nina Moric risponde alle parole di Fabrizio Corona:” Non fa mai male a uno sciocco…”

Alla fine Nina Moric ha condiviso su Instagram un estratto dell’intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato a Belve ed ha commentato con un’altra massima: “Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento. Ora racconti la tua richiesta di 3 anni di reclusione nei miei confronti. Sì, l’udienza sarà il 23 novembre. Per 10, 20, 30 nulla! Non vedo l’ora“.