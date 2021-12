La notte di Natale Nina Moric ha pubblicato delle stories choc su Belen Rodriguez. La modella croata ha condiviso uno screen in cui si vede una presunta chat di suo figlio Carlos Maria Corona, in cui dice che la Rodriguez l’avrebbe fatto bere, poi l’avrebbe baciato e provato a far baciare suo padre Fabrizio Corona: “Lei mi ha fatto bere e voleva anche che io fumassi. Poi mi ha anche baciato in bocca. Dopo voleva che baciassi anche papà, è una cretina. Portatemi via da questo paese, voglio stare con mia madre, mi manchi”.

Se Belen è rimasta in silenzio, Corona ha subito replicato alle storie di Nina Moric: “Questo deve essere il regalo di Natale di Nina. Ricordatevi cosa aveva combinato un anno fa. Ormai la sua cattiveria infinita, prima o poi si fa sentire sempre, perché è insita dentro di lei“.

Ci stiamo perdendo questo drama tra Belen e Nina Moric, altro che #gfvip DOVE SONO LE SEDI OPPORTUNE DI LIVE DOVE VA NINA E BARBARA FA SHADE ‘anche senza i rodriguez’ 😭😭😭 pic.twitter.com/lHQNxAwlUH — l&r (@LeonardoRavani) December 27, 2021

Nina Moric ci riprova, le nuove accuse: “Hai abusato, la vergogna è tua”.

Ieri notte la Moric è tornata a puntare il dito contro Belen (?). Nel farlo Nina ha anche risposto ai follower che le hanno dato della bugiarda.

“Non mi dispiace essere chiamata bugiarda dalle persone. Io sono una meravigliosa bugiarda. Però odio essere chiamata bugiarda quando dico la sacrosantissima verità. E adesso mi rivolgo a te che hai abusato: il peccato è tuo, il reato è tuo, e anche la vergogna sarà la tua. Una persona che vive nella negazione dipingerà un’immagine di se stessa come vittima o anche innocente in tutti gli aspetti. Saranno offesi dalla verità. Ma ciò che si fa al buio, alla fine verrà alla luce. Il tempo ha un modo di mostrare i veri colori delle persone”.

Inutile dare giudizi su queste accuse e frasi a metà. Piuttosto mi chiedo se i social siano il mezzo giusto dove scrivere cose così gravi.

Carlos Maria Corona smentisce sua madre Nina Moric: “Dice falsità” https://t.co/i7pxHilJrj — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 26, 2021