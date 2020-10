Barbara d’Urso ieri a Live è stata costretta a interrompere il collegamento con Fabrizio Corona e lui ha continuato a sfogarsi in una live su Instagram. L’uomo era furioso (contro Nina Moric), visibilmente scosso ed ha fatto delle dichiarazioni choc, che sono anche pubbliche sul suo account.

“A Live mi hanno stoppato perché forse davo fastidio alla sensibilità del pubblico. forse ho urtato l’animo di qualcuno. Ma i miei diritti? A quelli chi ci pensa? Io stavo parlando con il cuore e raccontavo quello che è successo davvero.

Quella signora non è stata capace di fare la madre. Per due giorni era da lei e non è andato a scuola. Due giorni! Due giorni era con gente che fumava le canne. Lui è tornato a casa sabato perché l’ha trovata a casa sua sdraiata per terra in salotto, una di 50 anni, sdraiata nel salotto. Lei con 4 ragazzini tossici del ca**o, idioti trapper del cavolo. Io sacrifico la mia vita per la verità. Si è svegliata la mattina alle 11 per fargli la colazione dopo che si era alcolizzata e drogata la sera prima e lui l’ha trovata sdraiata sul pavimento. Tu trovi una madre sdraiata sul pavimento. […] Lei è 10 anni che non paga la scuola, non sa nemmeno dove studia il figlio.

Ho esagerato? Ma allora vaffa*****”.