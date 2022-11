Nina Moric confonde Francesca Fagnani: “Tu non riesci a seguirmi”

Dopo Wanna Marchi ed Eva Robin’s, stasera Francesca Fagnani ospiterà Nina Moric a Belve. Durante l’intervista la conduttrice ha chiesto all’ex modella un commento sul suo passato di ‘donna di estrema destra’.

“Ma quale donna di destra dai ti prego. Sono dislessica, non so nemmeno qual è la sinistra e qual è la destra. Come faccio ad essere una donna di destra. Io ho abbracciato quella battaglia ma non capivo niente. Ovviamente sono stata manipolata. Rinnego? No! Io non rinnego niente attenzione. Non si deve rinnegare, perché devo rinnegare. Se ci credevo? No, aspetta, perché tu non riesci a seguirmi? Perché devo rinnegare qualcosa che è stato il mio passato? Però all’apparenza, magari ero convinta di ciò che facevo. Quindi perché rinnegarlo?”

Francesca Fagnani però è rimasta spiazzata dai continui giri di parole di Nina Moric: “Lei si è sempre dichiarata di destra. Ok lei ha abbracciato in quel momento quella battaglia perché stava con Luigi Favoloso? Ok, quindi rinnega il passato di estrema destra? No? Come? Ha detto che il passato… ah quindi ci credeva? Io ci provo in tutti i modi di seguirla. Perché rinnegarlo? Perché l’ha fatto un minuto fa“.

Che meraviglia; una puntata imperdibile!

Una nuova belva calcherà le scene dello studio di @francescafagnan per il secondo appuntamento della settimana 👉 Nina Moric, ospite questa sera a #Belve in seconda serata su #Rai2 💥 Tutte le puntate sono disponibili su #RaiPlay ▶ https://t.co/eXf7pqyi1l pic.twitter.com/DpabwHCSdH — Rai2 (@RaiDue) November 2, 2022

Nina Moric e il matrimonio lampo: “Non credevo nel rito buddista”.

Tra le tante cose Nina Moric ha parlato anche del matrimonio con Massimiliano Dossi. I due si sono sposati in Cambogia con rito buddista, ma sono rimasti insieme pochi mesi: “Il matrimonio con Massimiliano Dossi? Sì è finito dopo qualche mese, tempo di tornare dalle vacanze. Però è stata una cosa bellissima. Se credevo nel rito buddista? No, ma non ci credevo niente, però per questo era bello. Mi sono sentita una meraviglia, la cosa bella è che io sono sposata con lui anche se qui non vale legalmente. In Cambogia sì vale e la legge lì è dura quindi…“