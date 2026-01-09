12.7 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Gossip

Nina Moric confessa tutto sulla fine del matrimonio con Fabrizio Corona in Italia

Da stranotizie
Nina Moric confessa tutto sulla fine del matrimonio con Fabrizio Corona in Italia

Nina Moric ha fatto una dichiarazione scioccante nella docuserie Netflix “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, in cui ha affermato di aver ucciso due bambini. La modella croata ha spiegato che quando era incinta di due gemelli, il suo allora marito Fabrizio Corona le chiese di abortire e lei acconsentì. Questa scelta ha lasciato una profonda ferita in Nina, che si sente ancora oggi traumatizzata.

Nella docuserie, Corona ha confermato di aver voluto l’aborto perché non si sentiva pronto economicamente a diventare padre. Ha aggiunto che da quel momento ha iniziato a lavorare per guadagnare molto denaro per non ritrovarsi mai più in quella situazione. Nina ha dichiarato di aver assecondato la richiesta di Corona, ma di aver sperato che lui cambiasse idea e la fermasse. Dopo l’aborto, la coppia non ne ha più parlato e Nina è rimasta con un forte senso di colpa.

La docuserie rivela anche che il matrimonio tra Corona e Moric era “squilibrato”. Nina ha spiegato che il marito la vedeva come un prodotto e una macchina da soldi, e che le aveva chiesto di entrare nella sua agenzia e di affidargli la gestione delle sue scelte professionali. Corona ha confermato che il loro matrimonio era un’operazione di personal branding. La loro relazione è stata costellata di alti e bassi, e la questione dell’aborto è stato uno dei momenti più tragici.

Articolo precedente
UE sostiene la Siria
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.