Nina Moric confessa tutto sulla fine del matrimonio con Fabrizio Corona in Italia

Nina Moric ha fatto una dichiarazione scioccante nella docuserie Netflix “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, in cui ha affermato di aver ucciso due bambini. La modella croata ha spiegato che quando era incinta di due gemelli, il suo allora marito Fabrizio Corona le chiese di abortire e lei acconsentì. Questa scelta ha lasciato una profonda ferita in Nina, che si sente ancora oggi traumatizzata.

Nella docuserie, Corona ha confermato di aver voluto l’aborto perché non si sentiva pronto economicamente a diventare padre. Ha aggiunto che da quel momento ha iniziato a lavorare per guadagnare molto denaro per non ritrovarsi mai più in quella situazione. Nina ha dichiarato di aver assecondato la richiesta di Corona, ma di aver sperato che lui cambiasse idea e la fermasse. Dopo l’aborto, la coppia non ne ha più parlato e Nina è rimasta con un forte senso di colpa.

La docuserie rivela anche che il matrimonio tra Corona e Moric era “squilibrato”. Nina ha spiegato che il marito la vedeva come un prodotto e una macchina da soldi, e che le aveva chiesto di entrare nella sua agenzia e di affidargli la gestione delle sue scelte professionali. Corona ha confermato che il loro matrimonio era un’operazione di personal branding. La loro relazione è stata costellata di alti e bassi, e la questione dell’aborto è stato uno dei momenti più tragici.