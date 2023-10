Nina Moric commenta sui social l’intervista di Fabrizio Corona a Domenica In: le sue parole

Fabrizio Corona è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di Domenica In andata in onda. Nel salotto di Mara Venier, l’ex re dei paparazzi ha deciso di trattare molti argomenti: dall’amore con Belen Rodriguez, alla situazione di suo figlio Carlos. Dopo l’intervista che l’ex fotografo ha rilasciato a Domenica In, Nina Moric si è resa protagonista di un gesto social che non è passato inosservato.

Come già anticipato, Fabrizio Corona ha parlato a Mara Venier del rapporto tra suo figlio e Carlos e Nina Moric. Queste sono state le parole dell’ex re dei paparazzi:

Mio figlio ha 21 anni e ama suo padre sapendo che è un padre particolare. Sa come vivo, sa come lavoro. Dopo l’intervista a Belve, la madre si è fatta viva: non so se sia bene o male. Da giovedì, Carlos è dalla madre, che non vedeva da tanti anni perché Nina ha avuto tanti problemi.

Continuando con l’intervista, l’ex re dei paparazzi ha poi aggiunto:

Se sono contento? Sono da un lato felice, sperando che Nina possa stare meglio e tornare a diventare madre di Carlos. Mio figlio è sotto una terapia complessa, la mia preoccupazione è che Nina non regga e Carlos torni in condizioni pietose tra 10 giorni… Mi chiedo ‘perché non me lo vado a prendere?’: perché sono stanco di battaglie mediatiche e liti. Aspetto, se ci dovesse essere un problema lo risolverò.

Dopo l’intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato nel salotto di Mara Venier, Nina Moric ha condiviso sui social un’Instagram Story che non è di certo passata inosservata agli occhi dei più attenti. Queste sono state le parole che la modella ha condiviso con i suoi followers:

Verba volant, scripta manent.

Al momento non sappiamo se il messaggio scritto da Nina Moric è in realtà un riferimento all’intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato a Domenica In. Per molti, comunque, le parole della dama sono una vera e propria frecciatina rivolta all’ex marito.