Anche in passato Nina Moric ha più volte rivolto accuse pesanti a Belen Rodriguez ed è tornata a farlo stamani. La modella ha pubblicato uno screen di una presunta chat Whatsapp di Carlos Maria, in cui si legge: “Belen mi ha fatto bere e voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca. Voleva che baciassi in bocca pure mio padre, Belen è una cretina. Tuza portami via a questo paese, voglio stare con mia mamma. Mi manchi“.

La Moric ha aggiunto: “Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l’ingiustizia, ma non ci deve mai essere un momento in cui non riusciamo a protestare. Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23 dicembre. Sei una madre! Non dobbiamo odiare che fa cose dannose, ma con compassione dobbiamo fermarli, visto che stanno danneggiando anche se stessi. Così come nel profondo inconscio soffrono per le loro azioni“.

Intanto Fabrizio Corona ha risposto alle storie di Nina Moric: “Regalo di Natale di Nina. Ricordiamoci cosa aveva fatto un anno fa. La sua cattiveria infinita, prima o poi si fa sentire sempre, perché è insita dentro di lei“.

