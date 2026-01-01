10 C
Nina Canta: Il Nuovo Tour

Nina Canta: Il Nuovo Tour

✨ @angelinamango_ “Nina canta nei teatri”, il nuovo tour teatrale inizia a marzo!
Dieci appuntamenti per entrare nel cuore creativo del suo mondo.

📅 2 marzo 2026 | Napoli, Teatro Augusteo
📅 4 marzo 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione
📅 7 marzo 2026 | Catania, Teatro Metropolitan
📅 9 marzo 2026 | Palermo, Teatro Golden
📅 12 marzo 2026 | Bari, Teatro Team
📅 16 marzo 2026 | Torino, Teatro Colosseo
📅 18 marzo 2026 | Bologna, Teatro Europa Auditorium
📅 21 marzo 2026 | Fermo, Teatro dell’Aquila
📅 24 marzo 2026 | Firenze, Teatro Verdi
📅 27 marzo 2026 | Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber

🎫 Biglietti in vendita su !

Scopri tutti i dettagli su

