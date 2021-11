Gli spostamenti in città sono sempre più complicati? Trovare parcheggio è un incubo? Avete bisogno o piacere nel fare una leggera attività fisica? Volete passare un po’ di tempo in più all’aria aperta? Bene, una soluzione eccellente è quella di provare una biciletta elettrica. E se siete alla ricerca di qualcosa che sia solido, efficiente, adatto a situazioni diverse quindi versatile, ma che non costi troppo, allora potreste provare, come abbiamo fatto noi, il modello X7 di Nilox, azienda hi-tech italiana nata nel 2005, nel gruppo Esprinet, specializzata in tecnologia per lo sport e l’outdoor. Il marchio si è caratterizzato negli anni proprio per la capacità di offrire prodotti centrati sulla mobilità elettrica su 2 ruote, con una gamma che include hoverboard, skate e monopattini elettrici, action cam, accessori e anche biciclette con pedalata assistita.

E tra queste c’è la Nilox X7, che prova a mettere insieme l’anima ‘urban’ e quella ‘outdoor’, in un modello che tiene insieme tutto quello che è necessario per pedalare con poco sforzo in città così come le caratteristiche giuste per chi ama fare cicloturismo e muoversi, volendo, anche ‘fuori strada’, natura metropolitana e sportiva. Le caratteristiche sono queste: trekking bike con pedalata assistita, cambio Shimano con 21 velocità, batteria al litio rimuovibile LG da 36 V – 8 Ah, autonomia fino a 45 km, velocità massima 25 km ora, copertoni semi tassellati 27.5” x 2.10”, che scorrono bene sull’asfalto e forniscono una maggiore trazione, e delle fondamentali sospensioni anteriori che assorbono sia le buche cittadine o il movimento sui sampietrini in città, sia le asperità del terreno quando si va su uno sterrato. La X7 ha dei freni a disco anteriori e posteriori Tektro, un telaio in alluminio dalla linea elegante e un bel colore “blu niagara”. Per la parte tecnologica è formata da un ottimo display LCD per tenere d’occhio velocità, batteria, luci e molti altri dati, e un motore Brushless High Speed 36 V – 250 W. E’ proprio la versatilità il punto di forza delle X7, che pesa abbastanza poco, 23 KG, è maneggevole e facile da trasportare. Il telaio è in alluminio ed è molto resistente, il sellino è comodo e le manopole del manubrio sono morbide quanto basta per non infastidire le mani anche dopo una lunga percorrenza. La ricarica completa della batteria avviene in 4 ore, il che significa che con una buona sosta e una ricarica si arriva a percorrere anche distanze elevate in una sola giornata.

Dopo un paio di settimane di prova si può dire che la Nilox X7 sia veramente un ottimo mezzo di trasporto urbano così come una divertente e comoda bici outdoor, proprio perché le sospensioni anteriori rispondono bene su asfalto, ghiaia e sterrato, con l’aiuto dei copertoni tassellati che mantengono bene la strada e i percorsi accidentati, così come i freni a disco targati Tektro. La pedalata assistita entra in funzione quando vogliamo, con un semplice tocco di tasto sul display LCD, e ha cinque livelli di aiuto, il più potente dei quali porta alla velocità massima senza alcuno sforzo e aiuta in maniera sostanziale sulle salite. La bici elettrica da trekking, dunque, è una scelta molto comoda per chi vuole usarla in condizioni diverse, senza avere particolari limiti, a seconda dell’estro e del tempo a disposizione. Il portapacchi aiuta a trasportare una spesa leggera, il potente faretto a led anteriore garantisce una buona visibilità notturna, insomma le possibilità di un simile mezzo sono notevoli e tutto funziona con semplicità. Il prezzo, attorno ai 1000 euro, ne consiglia l’acquisto se si pensa di fare un uso quotidiano, ma il rapporto prezzo-qualità, vista l’attenzione alla struttura e agli accessori, è decisamente buono.