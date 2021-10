Nella fascia entry level del mercato fotografico, quella fra i 900 e i 1500 euro, i produttori devono fare i conti con la concorrenza spietata degli smartphone di fascia alta. Il vantaggio ottico rispetto ai dispositivi che portiamo sempre in tasca, garantito da sensori e obiettivi più grandi, convince al massimo l’amatore fotografico o il professionista che ha bisogno di un’alternativa piccola e maneggevole alle macchine professionali. Per andare oltre questo bacino di utenti sempre più ristretto servono idee originali e prodotti un po’ più audaci, che si differenzino con funzioni adatte al pubblico dei creator, oppure con uno stile che li renda oggetti di design, belli e desiderabili anche al netto della funzione primaria.

È esattamente quello che Nikon sta provando a fare con la Z Fc, una nuova fotocamera mirrorless Aps-C che eredita le funzioni della entry level Z 50, ne aggiunge di nuove, e sposa il tutto con un design nostalgico (ma non stucchevole) ispirato alle più famose fotocamere analogiche della serie Fm ed Fe. L’abbiamo provata per poco più di un mese assieme al nuovo obiettivo compatto Nikkor Z 28mm F/2.8 Se, scoprendo che sì, nell’era degli smartphone e della fotografia computazionale ha ancora senso comprare una fotocamera a questo prezzo e con queste caratteristiche.

Tech Test

Nikon Z Fc, le caratteristiche principali

Il design ispirato alle Nikon analogiche del passato è la prima cosa che si nota quando si impugna una Z Fc. È una fotocamera che non passa inosservata: durante la nostra prova a Berlino ci è stato chiesto più e più volte quale fotocamera analogica stessimo usando. Il che rivela due cose: Berlino pullula di appassionati di fotografia analogica, e l’operazione di stile di Nikon è perfettamente riuscita.

Nikon Z Fc non è solo bella, ma è anche una fotocamera con ottime caratteristiche per il prezzo cui viene venduta. Il sensore Cmos è lo stesso da 20,9 Mp della Z50, l’altra mirrorless entry level della serie Z di Nikon, e la raffica arriva a 11 Fps (9 in Raw a 14 bit). La possibilità di girare filmati fino a 4K 30p senza crop sul sensore e lo schermo completamente snodabile la rendono inoltre adatta anche ai creator. Le ghiere sulla parte superiore contribuiscono a loro volta all’aspetto vintage della macchina, ma sono anche e soprattutto un’ottima aggiunta che facilita lo scatto manuale e rende la Z Fc una scelta perfetta per chi si avvicina al mondo della fotografia e vuole apprenderne le basi tecniche.

Fra le altre caratteristiche principali che differenziano la Z Fc dalla Nikon Z50 segnaliamo la presenza della messa a fuoco automatica con rilevamento dell’occhio del soggetto (Full Time Eye Af) anche in modalità video e la possibilità di ricaricare la batteria direttamente tramite la presa Usb-C. Da rimarcare infine la presenza di un ingresso jack per microfoni esterni. Mancano invece il flash integrato (che ci pare un vantaggio: molto meglio avere l’attacco a slitta per quelli esterni) e l’uscita jack per le cuffie, una caratteristica da considerare se si prevede di utilizzare spesso la Z Fc per fare video.

La prova su strada

Nikon Z Fc, soprattutto se unita al nuovo obiettivo Nikkor Z 28mm F/2.8, è la macchina perfetta per la street photography. Grazie alla costruzione di lega di magnesio è leggerissima e la si può dimenticare tutto il giorno a tracolla. Non ha un grip laterale come la Z50 (avrebbe intaccato il design vintage), ma la maneggevolezza non ne esce compromessa. Tutt’altro: la presa è comoda, il corpo è compatto, ma non troppo piccolo e la posizione delle ghiere e dei comandi, seppure un po’ insolita per il nikonista, è ben progettata.

Si sente forse l’assenza del joystick per il controllo delle funzioni a schermo, ma le diverse ghiere di controllo permettono di modificare rapidamente i parametri di scatto. Nei primi giorni abbiamo fatto un po’ fatica ad abituarci alla posizione del piccolissimo display che indica l’apertura dell’obiettivo e la rotellina assegnata di default a questa funzione è un po’ troppo sensibile. Restituisce un feedback molto digitale e ben poco analogico, ma fa il suo dovere e basta abituarsi adattando la pressione del pollice.

Buona la qualità del mirino elettronico (con display Oled da 2,36 milioni di punti), che abbiamo sempre preferito allo schermo posteriore. Il display Lcd (1,04 milioni di punti) ha una qualità accettabile, ma manca di gamma dinamica e contrasto. Si può usare senza problemi per comporre la foto o l’inquadratura e ci è piaciuto molto il fatto che lo si possa ruotare completamente (una funzione che manca alla pari-fascia Fuji X-T30, mentre c’è nella Fuji X-S10). Tuttavia nella fase di revisione delle foto aspettatevi toni che non rendono giustizia all’ottima qualità delle immagini scattata dalla Z Fc.

Processando successivamente gli scatti in Adobe Lightroom abbiamo invece potuto apprezzare l’ottima resa delle Raw e soprattutto l’alta qualità delle Jpeg compresse direttamente dalla macchina. L’aumento della qualità media delle immagini nelle fotocamere mirrorless di questa fascia, su cui arrivano le innovazioni sperimentate negli scorsi anni su modelli più costosi, è una tendenza che abbiamo notato per tutti i produttori. Nikon non fa eccezione, e molti degli scatti realizzati con la Z Fc hanno un livello di dettaglio e resa cromatica di livello semi-professionale o professionale. In altre parole, anche il fotografo professionista potrà ricavare scatti di qualità ben lavorabili in post produzione, mentre l’amatore avrà fra le mani una fotocamera dal prezzo accessibile con cui realizzare immagini sempre soddisfacenti.

Cosa ci è piaciuto

Ottima qualità dell’immagine sia in Raw sia in Jpeg

Velocità e prestazioni dell’autofocus: funziona bene anche in condizioni di bassa luminosità

Il design : è un bell’oggetto che ricorda le fotocamere del passato senza scadere nella nostalgia fine a se stessa

Le ghiere per il controllo manuale

Ergonomia, leggerezza e maneggevolezza

La porta Usb-C che abilita la ricarica diretta della batteria

L’obiettivo vintage 28mm F/2.8 (Se): perfetto per la street photography e si può comprare in kit con la macchina a un prezzo molto interessante

Cosa si può migliorare

L’assenza del joystick per il controllo delle funzioni si fa sentire

La gamma dinamica del display e del mirino elettronico non rende giustizia alla qualità delle foto

Il corpo macchina non è stabilizzato

La selezione di lenti Aps-C con Z mount è un po’ limitata

In conclusione

Il design della Nikon Z Fc non deve trarre in inganno: è una fotocamera non solo bella, ma anche capacissima. Con questo modello, Nikon ha trovato un eccellente equilibrio fra la qualità fotografica e lo stile, un elemento di differenziazione importante in questa fascia di mercato. Se si è alla ricerca di una macchina con un buon rapporto qualità prezzo, perfetta per avanzare la conoscenza della tecnica fotografica e fare pure qualche video in 4K, Nikon Z Fc va assolutamente presa in considerazione.

La concorrenza principale qui è rappresentata da due Fuji: la X-T30, con un design sempre orientato alle analogiche del passato, e la X-S10, che ha qualità e caratteristiche video equiparabili, un parco ottiche un po’ più nutrito, ma è superata dalla Z Fc per prestazioni dell’autofocus, maneggevolezza e stile.

Prezzo, disponibilità e colori

La Nikon Z Fc è disponibile in colorazione standard in varie configurazioni

Solo corpo macchina , con Sd card da 64 Gb (Lexar 667 Pro): 1049 euro

Con obiettivo Nikkor Z Dz 16-50 VR Silver, più Sd card: 1189 euro

Con obiettivo Nikkor Z 28mm F/2.8 Se ed Sd Card: 1299 euro

Dal 15 ottobre, in esclusiva sullo store online di Nikon, la Z Fc è disponibile anche in alcune colorazioni speciali: bianco, turchese, grigio/silver, beige, marrone cuoio e rosa, che costano ognuna 100 euro in più rispetto ai prezzi del corpo macchina e dei kit standard.