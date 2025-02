Nikon svela il nuovo obiettivo NIKKOR Z 35mm f/1.2 S e la fotocamera compatta COOLPIX P1100

Nikon ha presentato due nuovi prodotti per chi desidera immagini di alta qualità: l’obiettivo NIKKOR Z 35mm f/1.2 S e la fotocamera compatta COOLPIX P1100.

L’NIKKOR Z 35mm f/1.2 S è un obiettivo luminoso della serie S-Line, progettato per offrire una resa visiva precisa con alta definizione e bokeh morbidi. Grazie all’apertura f/1.2, gestisce efficacemente la luce in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo un controllo ottimale della profondità di campo. Il sistema di messa a fuoco multiplo garantisce nitidezza anche nei dettagli critici, mentre il design ottico riduce riflessi e aberrazioni, migliorando contrasto e fedeltà cromatica. Questo obiettivo è particolarmente adatto sia per la fotografia che per il video, grazie alla riduzione del focus breathing. La costruzione è resistente a polvere e umidità, offrendo affidabilità all’aperto.

La COOLPIX P1100, invece, è una fotocamera compatta che offre uno zoom ottico 125x, equivalente a una lunghezza focale di 24-3.000mm, rendendola ideale per scatti panoramici e ingrandimenti estremi, come nella fotografia naturalistica o astronomica. Include un sistema di riduzione delle vibrazioni Dual Detect Optical VR per garantire immagini nitide anche a lunghezze focali elevate. Registra video in 4K UHD/30p e dispone di funzioni come time-lapse e super-lapse. Il design compatto e l’impugnatura ergonomica facilitano l’uso, con un display orientabile da 3,2 pollici e supporto per il formato RAW. La fotocamera è compatibile con vari accessori, tra cui il telecomando ML-L7.

Entrambi i prodotti combinano qualità dell’immagine e praticità, rispondendo a esigenze diverse per fotografi e videomaker.