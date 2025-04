Niko merita una vera famiglia

Niko è un cucciolo di Siberian Husky abbandonato, che merita di essere adottato da una vera famiglia. Il 24 marzo, le “Guardie Eco-Zoofile Oipa” di Cremona hanno pubblicato un annuncio per favorire la sua adozione. Niko è stato lasciato fuori dalla porta di casa dopo poche settimane di vita, poiché la famiglia precedente, che aveva sottovalutato l’impegno di accudire un cane, lo ha escluso dalla loro routine una volta che è cresciuto. Una volontaria si è accorta della sua situazione, ma il suo tentativo di prendersi cura di lui è stato insufficiente, in quanto Niko non era stato educato alla socialità.

Attualmente, Niko è stato preso in carico dalle Guardie Eco-Zoofile, che lo hanno inserito in un programma di riabilitazione. Questo percorso ha già dato buoni risultati, mostrando che Niko ha un’energia contagiosa e non è stato negativamente influenzato dalle esperienze passate. Ora, con 21 chili di peso, Niko si trova in ottima forma e pronto per ricevere le prime visite da potenziali adottanti. L’annuncio riguardante il suo stato ha toccato il cuore di molte persone, non solo per la bellezza della razza Siberian Husky, ma anche per la storia toccante e commovente del cucciolo. Niko attende con speranza la sua nuova famiglia che possa offrirgli un amore incondizionato e un ambiente stabile dove crescere felice.