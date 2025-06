Niko: la lotta per la libertà di un cane maltrattato

Niko, un cane di Verona, ha vissuto per anni in condizioni disumane, costretto in una gabbia piccola o legato a una ringhiera, senza la possibilità di muoversi. La sua vita, segnata da isolamento e sofferenza, è stata documentata da cittadini preoccupati e dalla Lega AntiVivisezione (Lav) di Verona, che ha ricevuto numerose segnalazioni. Nel corso di un sopralluogo, sono emerse anche le condizioni critiche di due gatti trascurati nello stesso appartamento.

Dopo aver raccolto prove e fermato la situazione, la Lav ha denunciato l’accaduto alla Procura, il che ha portato al sequestro di Niko e dei gatti, con la Lav designata come custode giudiziario. L’avvocata Emanuela Pasetto ha sottolineato l’importanza dell’intervento tempestivo delle autorità locali, mentre la Lav ha proclamato l’intenzione di chiedere giustizia per Niko e ottenere la custodia definitiva per lui e gli altri animali.

Il caso di Niko evidenzia la necessità di rafforzare la protezione legale per gli animali e il ruolo cruciale della cittadinanza nella lotta contro il maltrattamento. Ora che Niko è al sicuro, la battaglia legale per giustizia è appena cominciata, con gli attivisti pronti a procedere anche penalmente contro il responsabile del maltrattamento.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.lastampa.it