Come ogni fine dicembre ecco puntuali le previsioni della sensitiva Nikki per il nuovo anno. La donna questa volta si vanta di aver azzeccato le morti di Ivana Trump, Irene Cara, Angela Lansbury, Olivia Newton John e della Regina Elisabetta. Nikki ha anche sottolineato di aver predetto il matrimonio di JLo e Ben Affleck, l’Oscar di Will Smith (ma sulla schiaffone non ha detto nulla) e l’invasione russa dell’Ucraina. Ma cos’ha previsto Nikki per il 2023? Per l’Italia nulla di buono: lo scontro di due gondole a Venezia, il crollo del ponte di Rialto e una bomba a Firenze. Ma possiamo stare tranquilli, Nikki aveva previsto anche la nomination di Gaga agli Oscar con House of Gucci.

Chissà cosa ne pensa il nostro Otelma della canadese Nikki…



Tutte le previsioni sono tradotte con Google Translate, quindi se volete leggere il testo in inglese, ecco il sito di Nikki…

https://t.co/nuJJKbVRUQ — Psychic Nikki (@PsychicNikki) December 17, 2022

Nikki, la sensitiva e le sue previsioni per il 2023.

Possibile divorzio intorno a Meghan e Harry

Rivoluzione iraniana

Julia Roberts divorzierà

Terremoto gigante in Francia – 8.6 o più

Un possibile attentato al nuovo premier britannico Rishi Sunak

Parte della metropolitana di New York City in fiamme

Un grande terremoto a Yosemite

Frane al lago Tahoe

L’evento del taglio del nastro su una nave si trasforma in tragedia quando la nave affonda

Un grande incendio o un’esplosione in una fabbrica di birra

Terremoto ed esplosione ad Amsterdam

Sezioni della vecchia Roma in fiamme

La Grande Muraglia cinese crollerà dopo un grande terremoto

Una grande tempesta nello spazio

Canary Wharf in fiamme a Londra, Inghilterra

Animali e pesci preistorici torneranno in auge

I monumenti di Giza vengono spazzati via dopo un grande terremoto

Un temerario scalerà il Big Ben a Londra, in Inghilterra

Nassau, Bahamas, vivrà un terribile uragano che spazzerà via la maggior parte dell’area turistica

Il Monte Olimpo potrebbe eruttare a causa di un terremoto sottomarino sotto il Mar Egeo

Una corsa all’oro nel New Mexico e in Arizona

Una sparatoria di massa a San Pedro in California

Un’aragosta grande come un grande squalo bianco verrà trovata in Nuova Scozia

Un aereo in viaggio da New York City a Singapore sarà tenuto in ostaggio

Un incendio al Kennedy Center di Washington, DC

Terribile carestia in tutto il mondo

Ci saranno persone che diventeranno più spirituali, come negli anni ’70, persone che andranno in India per viaggi spirituali

Un ritorno della generazione hippie che coltiva il proprio cibo

Una malattia intorno ai cammelli

Un premio Nobel per la pace a un attivista per i diritti degli animali

Armadilli che invadono una città

Un presidente di un paese verrà assassinato come Abraham Lincoln

Le persone su un traghetto verranno attaccate dagli squali

La CNN potrebbe fondersi con MSNBC

Un uomo sarà metà umano e metà delfino da un test del DNA

Una compagnia aerea commerciale si schianterà a Evanston, Illinois, dopo il decollo dall’aeroporto O’Hare di Chicago

Alcune parti della Torre Eiffel a Parigi crolleranno a causa di danni strutturali

Un grande incendio nella Foresta Nera

Una grande siccità in Australia

Le navi saranno spazzate via dopo che un’enorme tempesta ha colpito il Canale della Manica

Ci sarà un ritorno della tubercolosi

Parti dei Grandi Laghi diventeranno rosa, incluso il Lago Ontario

Ci sarà un’esplosione di una bomba in una fabbrica di automobili

Troveranno ossa di dinosauro dopo un terremoto in Alaska

Una grande alluvione a Baltimora, nel Maryland

Cambiamenti nella luna

Un altro pianeta simile alla terra sarà trovato con la vita umana

Un miliardario regalerà milioni di persone a New York City in un giorno

Un ragazzino che è un genio apparirà in molti programmi TV

Un tornado di grandi proporzioni colpirà la Florida

San Diego, California, sott’acqua

Il dottor Oz avrà problemi di salute

L’orbita terrestre cambierà

Tempeste solari che causano errori di comunicazione

L’esplosione di una centrale elettrica

“Terremoto” sulla Luna e su Marte

La Scozia alla fine lascerà il Regno Unito

Approvvigionamento idrico contaminato a Bruxelles, in Belgio

Un clone umano

L’esplosione di una centrale nucleare

Saranno compiuti sforzi per colonizzare Marte

In futuro, re Carlo consegnerà il trono al principe William, forse nel 2023-2024

L’Ucraina sconfiggerà la Russia

Ci saranno lo spazio e l’universo

Enormi libellule della preistoria, come gli uccelli, si troveranno in Costa Rica

Grande incendio ed esplosione a Picadilly Circus a Londra, Inghilterra

Una sparatoria a Cedar Rapids, Iowa

Un uomo troverà milioni di dollari in un ananas

Caos dopo un attacco terroristico ad Hannover, in Germania

Esplode un bancomat a New York City

Una grande tempesta distrugge il porto di Hong Kong

Un’auto volante si schianterà contro un edificio

Rane toro giganti nel Kentucky, negli Stati Uniti

Vulcano nel centro di Los Angeles

Inondazioni giganti in Venezuela

Un risciò si scontrerà in Giappone

Un fulmine ucciderà un famoso cavallo da corsa

Una crisi intorno ai campi di lavanda

Collisione di navi nel porto di New York

Una dolina gigante ad Amsterdam

Una malattia intorno ai pini

Un incendio in uno stabilimento di produzione di Gucci

Una sparatoria di massa a Cincinnati, Ohio

Uno scoiattolo causerà un’enorme interruzione di corrente a New York City

Un eremita verrà trovato in un capannone a Puerto Rico con milioni di dollari

Migliaia di cervi invaderanno le città

Un senzatetto salva una star del cinema

Un grande incendio a Detroit, nel Michigan

I ladri ripuliscono un negozio Saks a New York City

Verrà scoperto un nuovo calciatore, come un giovane Tom Brady

Uno spettatore si imbatterà in un campo di calcio, rovinando un touchdown

Un gorilla guiderà un camion in mezzo alla folla

Incendio forestale bavarese

Una piattaforma petrolifera prende fuoco al largo delle coste dell’Alabama, negli Stati Uniti

Potrebbero esserci proteste all’incoronazione di re Carlo III

Depressione intorno a re Carlo dopo l’incoronazione

Due gondole si scontrano a Venezia, Italia

L’esplosione di una bomba a San Francisco, in California

Terremoto a Lake Louise, Alberta

Attacco biologico a Londra, Inghilterra

Un dipinto di Renoir rubato dal Louvre di Parigi, Francia

Una tragedia a Grand Rapids, nel Michigan

Un uomo in mongolfiera atterrerà a Central Park, New York

Una sparatoria all’Alamo di San Antonio, in Texas

Una diga in Pennsylvania crollerà

Una sparatoria a Laredo, in Texas

La guardia costiera degli Stati Uniti ha chiamato quando si è scoperto che gli squali giravano intorno a uno yacht

Verrà trovato il gufo più grande del mondo

Uno tsunami a Miami Beach

Una grande rapina in una gioielleria a Fort Worth, in Texas

Un artista del circo muore dopo essere stato attaccato da un leone

Un dune buggy va fuori controllo su una spiaggia della California e uccide molti

Verranno costruite case prive di allergeni

Un incendio al Castello di Windsor

Biden e Trump sono stati entrambi estromessi

Verrà rubato un famoso violino

La star del cinema maschile Delorian degli anni ’50 passerà

Un camion di trasporto che trasporta whisky verrà dirottato

Una sostanza simile alla nebbia aleggia su Los Angeles, in California

Centinaia di immigrati verranno trovati su una nave da carico nel porto di New York

Incendio a Broadway a New York City

Una mina antiuomo in una città polacca ne uccide molti

Una mucca diventerà virale e farà notizia a livello internazionale

Un terremoto al largo della Costiera Amalfitana in Italia

Un bigamo che ha 5 mogli verrà trovato a Los Angeles

Una persona travestita da Marilyn Monroe rapinerà una banca

Gli scoiattoli invaderanno un’università

Un attacco terroristico a Ho Chi Minh City formalmente noto come Saigon, Vietnam

Verrà trovato un complesso con persone di oltre 100 anni e svelati i segreti della loro lunga vita

Una malattia intorno alle castagne

New Hampshire sott’acqua

Una bomba sporca colpirà Londra, Inghilterra

L’incertezza nei mercati finanziari farà prendere dal panico le persone

Un cane gigante verrà trovato nel Connecticut

Un treno diretto in Alabama deraglia

Una petroliera esploderà nel Golfo Persico

Un edificio crolla in Turchia

Un evento cosmico come un brillamento solare influenzerà la Terra

Diversi incidenti nel Lincoln Tunnel

Un colossale terremoto in India

Due aerei si scontrano su Boston, Massachusetts

Un boom sonico si sente in tutto il mondo

Un incendio all’Hollywood Bowl

Un ingorgo di due giorni a Los Angeles

Una malattia attorno alle zebre

Un salvataggio in un campo da golf

Le aquile attaccheranno le persone in Alaska

Una malattia attorno al salmone

Terremoto a Lake Arrowhead, California

Una tragedia a Chattanooga, nel Tennessee

Una bomba colpirà Taiwan

Inondazioni intorno ai Grandi Laghi

La pesca a mosca diventerà popolare

Due persone si sposeranno in mongolfiera

La Senna a Parigi, in Francia, strariperà

Un terremoto in Irlanda

I Grandi Laghi diventeranno verdi

Accadrà un uragano come quello del film, La tempesta perfetta

Progetto intorno allo scudo canadese

Un terremoto a Cheltenham, in Inghilterra

Un insetto distruggerà i raccolti di uva in Francia, creando una carenza di vino

Uno tsunami nel Mediterraneo

Una rapina a Fort Knox

Una parte del Rainbow Bridge crollerà

Un mostro di tipo Loch Ness verrà trovato a Lake Tahoe, in Nevada

Una svolta medica nella cura per la malattia della tiroide

Cambio dell’inno nazionale

Il fiume Potomac a Washington DC straripa

Il crollo del Monumento a Washington

Gli esplosivi della seconda guerra mondiale saranno trovati a Londra, in Inghilterra

Un uomo precipita verso la morte alle Cascate del Niagara

Un uomo affogherà in un tino di vino

Uragano a Sant’Agostino, in Florida

Una sparatoria in un centro commerciale a St. Augustine, in Florida

Verrà trovata una nuova specie di balena

Una capsula del tempo verrà trovata nel Kent, in Inghilterra

La moda vittoriana tornerà

Un gigantesco pappagallo viola trovato in Sud America

Una base militare in Canada sotto attacco

Istanbul, Turchia, cambierà nome

Un aereo si schianta contro un edificio a Dubai

Un incidente di sci attorno alla famiglia Trump

Un gigantesco terremoto a Rocky Mountain House, Alberta, Canada

Una svolta nella cura per il diabete

Una rivoluzione spagnola

Verrà trovata una nuova specie di api

Uno scorpione gigante verrà trovato in Arizona

Un tendone da circo crollerà con delle persone all’interno

Un terremoto sotto il Santa Anita Park in California

Le persone diventeranno più attente alla salute, portando a meno malattie

Un maiale e una mucca clonati insieme

Una parte della Casa Bianca crollerà

Tragedia a Fairfax, Virginia

Verrà trovata una colonia di piccole persone

Una corona sarà rubata alla famiglia reale

Legge marziale in Russia

Una sedia Louis the 15 sarà venduta a una svendita per $ 20 e conterrà milioni di dollari

Parti del Colosseo crolleranno

Il cielo diventerà viola in alcune parti del mondo

Un’altra città antica si troverà sotto le strade di Roma, in Italia

Uno tsunami a Copenaghen, in Danimarca

La carestia sarà così grave in Africa che si rivolgeranno a mangiare tigri, leoni, elefanti e zebre

Un terremoto sotto il deserto del Sahara

Un toro ingozzerà una star del cinema

Un’astronave atterrerà in Cina

I cerchi nel grano appariranno in tutto il mondo

Un incidente a cavallo intorno ai Royals

Un uomo vestito con abiti vittoriani che cammina per Londra stordito potrebbe essere un viaggiatore del tempo, proprio come in HG Wells, The Time Traveller

Un uragano di grandi proporzioni a Boston, Massachusetts

Le persone viaggeranno su Marte entro 2-4 anni

Il Papa si dimetterà

L’esplosione di una bomba ad Hammersmith, in Inghilterra

Una pop star di Hollywood potrebbe decidere di farsi suora

Una malattia intorno alle noci di cocco

Un verme ucciderà il raccolto di arance

Vento catastrofico in tutto il mondo

Alcune tempeste sulla Luna influenzano le maree oceaniche: aspettati altri tsunami

Più viaggi nello spazio

Molte persone si trasferiranno in Australia dopo lo spavento della guerra nucleare

Qualcosa nella pianta del loto ucciderà alcune malattie

Un sacco di disastri nelle miniere di carbone

Nizza, Francia sott’acqua

Le persone useranno molti rimedi naturali per curare le malattie

Tempeste di sabbia in Arizona

Tragedia a Long Beach, in California

Molti leader mondiali si dimetteranno

Un assassinio di un leader politico a Piazza di Spagna a Roma

Lo sport del gladiatore romano tornerà

Una star del cinema si candiderà alla presidenza nel 2024

Le discoteche saranno di nuovo popolari

Malattia intorno al roseto della Casa Bianca

La rabbia sarà un’epidemia

Potrebbero esserci nuove piattaforme di social media

Avvistamenti di fantasmi alla Playboy Mansion

Un temerario scalerà l’Ambassador Bridge

Un temerario tenterà di superare il Grand Canyon su una corda tesa

Un leone sbranerà una star del cinema

Nascerà un bambino di 38 libbre

Un treno Amtrak va fuori controllo

Una malattia intorno al pesce gatto

Guai in una centrale nucleare iraniana

Università di Oxford in fiamme

Una nuova civiltà sarà trovata

Una guerra civile in America

Un nuovo Papa

Molte inondazioni nelle comunità costiere di tutto il mondo

Un gigantesco terremoto a Kanas City

Banff, affondamento dell’Alberta

Lava traboccante a Napoli, Italia

Una guerra civile in Canada

I limoni della Costiera Amalfitana sono in pericolo

Uno tsunami nelle isole Orcadi, in Scozia

Esplosione del Monte Rainier

Un brutto uragano lungo il Texas Panhandle

Il tesoro d’oro sarà trovato in un’università di Boston

Frane lungo la Trans Canada Highway

Le Château Frontenac a Quebec City in fiamme

Altri attacchi di orsi grizzly in BC

Un funambolo tenterà di superare le Cascate Vittoria

Esplosione di un tubo del gas all’Avana, Cuba

Ci sarà una carenza di arachidi in tutto il mondo

Il crollo del Ponte di Rialto in Italia

Un bambino salvato da un pozzo in Texas

Uno tsunami ad Atlantic City, nel New Jersey

Un terremoto a New York City

Grandi inondazioni a Istanbul, in Turchia

Il crollo del Lincoln Tunnel

Una svolta nella cura per le malattie del fegato

Un aereo con a bordo una star del cinema verrà dirottato

Donald Trump deve stare attento all’infarto

Una nuova specie di leone sarà trovata in Tasmania

Un enorme terremoto in Iran, compresa Teheran

Gli asini diventeranno popolari

Tremori intorno alla capitale della nazione a Washington

Un terribile calvario quando uno dei reali viene rapito e tenuto in ostaggio

Un villaggio di montagna in Cile crolla al suolo dopo un terremoto

Qualcosa di significativo nel mondo intorno al nome Ace

Una ballerina di hula irromperà alla Casa Bianca

Sparatoria di massa a Elizabeth, nel New Jersey

Una nuvola a forma di ciambella gigante sarà vista nel cielo di tutto il mondo – potrebbe essere una nave aliena

Un feroce uragano a Cape Cod

Sparatoria intorno alle Nazioni Unite

Il fiume Tevere a Roma, in Italia, strariperà e strariperà

Una città priva di germi creata dall’uomo

Una svolta nella cura per l’artrite reumatoide

Una malattia intorno alle angurie

Un cantante d’opera rapinerà una banca

Un tunnel e un bunker trovati sotto Mar-a-Lago

Trump potrebbe visitare un malato Vladimir Putin

Un temerario sarà rinchiuso in una prigione sotterranea del castello come Houdini e uscirà

Il porto di Copenaghen, in Danimarca, cambierà

I matrimoni online saranno popolari

Problemi alla schiena per Kamala Harris

Un altro terremoto e tsunami a Phuket, in Tailandia, come nel 2004

Gli edifici del Parlamento a Ottawa sotto assedio

Putin viene portato d’urgenza in ospedale in coma

Un nuovo leader in Corea del Nord

Un politico muore colpito da un fulmine

Una rivolta in Spagna

Geologi e archeologi troveranno l’Arca di Noè

Verrà trovata un’antica tavoletta di pietra, che custodisce segreti nascosti sull’universo

Un incidente intorno a un aereo solare

Milioni di dollari saranno trovati in un uovo

Il North Dakota subirà un terremoto moderato, ma sarà molto dannoso

Elon Musk potrebbe essere nominato per il Premio Nobel per la Pace

Volodymyr Zelensky sarà nominato per il Premio Nobel per la Pace e potrebbe vincere

Un improvviso nubifragio a Los Angeles uccide molti

Le gite in rimorchiatore saranno popolari

Le case solari saranno popolari

I cowboy saranno popolari

La Norvegia sarà popolare

Una bomba attiva verrà trovata sulla metropolitana di Londra

Ci saranno molte rivolte e proteste riguardo alle restrizioni covid – queste saranno in tutto il mondo

Il primo ministro Justin Trudeau potrebbe dimettersi

Il divorzio del primo ministro Justin Trudeau

un arresto o una chiusura nel caso Jon Benet Ramsey

molti più paesi in Europa vorranno essere indipendenti

Una nave da crociera che affonda

Passa un politico britannico

Esplosione a Buckingham Palace

Un maremoto in Florida

Bill Gates ricoverato in ospedale

Capo Cod sott’acqua

Qualcuno su un gommone/kayak andrà oltre le Cascate del Niagara

Terremoto gigante nel Mar Egeo

una nave vichinga verrà trovata nell’Oceano Atlantico

un funerale di stato a Roma Italia

Morto Jimmy Carter

Un forte terremoto a New York City

Inondazioni lungo il fiume Tamigi

Una bomba esplode a Firenze Italia

Beirut Libano vivrà un terremoto

Un forte terremoto a Santorini, in Grecia

Verrà trovata una copia della magna carta

Un bizzarro incendio distrugge la parte vecchia di Varsavia Polonia

Una malattia attorno ai leoni

Un politico rapinerà una banca

Un temerario su una fune che attraversa la Torre Eiffel

Un enorme attacco terroristico a Manilla nelle Filippine

Un uragano e un’inondazione a New Orleans in proporzioni epiche

Crisi alimentare nel mondo

L’esplosione di una fabbrica di tequila in Messico

L’infarto di Bernie Sanders

Valanga a Whistler British Columbia

Crollo del mercato mondiale, simile al 1929

Un inferno torreggiante a Seattle, Washington

2 barche si scontrano a Charleston nella Carolina del Sud

Incendio nelle Smoky Mountains negli Stati Uniti

Uragano che colpisce Santa Lucia nei Caraibi

Tom Brady deve stare attento alle barche veloci

Un incidente a cavallo intorno ai reali

Un musicista muore durante un concerto sinfonico

Un villaggio di montagna crollerà al suolo

Sarajevo sotto tiro

Terremoto di magnitudo 9.8 ad Auckland in Nuova Zelanda

Uno tsunami a San Francisco

Megan Markle si rivolgerà a Scientology o al buddismo

Terremoto a Marrakech

Un incendio al castello di Neuschwanstein in Baviera Germania

Una ribellione irlandese

Crollo parziale del Rainbow Bridge alle Cascate del Niagara

Terremoto dell’Alaska 9.7

Una nube nucleare nel Mar del Giappone

Un’esplosione di una bomba a Georgetown Washington DC

Un’azienda di motoslitte fallisce

Crolla l’Arco di Trionfo a Parigi

Un incendio raggiungerà la città di San Francisco

2 transatlantici si scontrano

Un gigantesco terremoto in Alaska 9.8 e tsunami

Inondazioni estreme nel fiume Neckar a Heidelberg in Germania

Incidente d’auto del principe Andrea

Un’esplosione in un hotel a Quebec City

Un grande incendio nel Queens New York City

Una star del cinema scalerà e scalerà l’Everest

Un incendio a Tribeca a New York City

Vladimir Putin lascia la politica

Attacco terroristico in Germania

Megan Markle potrebbe candidarsi alla presidenza

Home invasion a casa di Megan Markle e del principe Harry

Il presidente Joe Biden non completerà il suo mandato e sarà rimosso dall’incarico a causa di problemi di salute

Forti inondazioni a Parigi

Il Giappone diventerà una potenza nucleare

Inflazione in aumento in tutto il mondo

La Cina diventa più potente e una potenza mondiale

Un attacco a una rete elettrica negli Stati Uniti causerà un’interruzione di corrente in tutti gli Stati Uniti

Un sacco di siccità e improvvisi cambiamenti del tempo a causa del riscaldamento globale

Il turismo spaziale in molti paesi, Musk e Bezos avranno molta concorrenza

Ci saranno altri asteroidi di cui dovremo preoccuparci

I ghiacciai si scioglieranno, problemi in Alberta con i ghiacciai

Molti più incendi boschivi in ​​tutto il mondo

Ci saranno più criptovalute in tutto il mondo

Muore un giornalista statunitense

La Cina diventerà più aggressiva e una forte potenza mondiale supererà gli Stati Uniti

il conflitto tra Israele e Palestina si intensifica

Minacce contro Israele

L’Iran attaccherà un nemico

Grande pressione dalla Russia a Cuba

Un’acquisizione di Cuba da parte degli Stati Uniti

Un famoso hotel di New York City andrà a fuoco

Guerra biologica nel mondo

Un terremoto nelle Smokey Mountains

Un tesoro d’oro negli altopiani di Cape Breton

Un politico cadrà da un podio con gravi ferite

Striscia di Las Vegas in fiamme

2 incidenti durante un evento equestre

Un dirigibile esploderà sopra uno stadio sportivo con molte vittime

Forti inondazioni a Nashville Tennessee

Un altro famoso reporter lascerà la CNN

Un attacco terroristico a Dublino in Irlanda

Un nuovo grande squalo bianco come quello di Jaws attaccherà le persone

Terremoto in Ucraina

Un terremoto nel Mare del Nord

Parti di Tokyo Japan saranno distrutte da un terremoto di magnitudo 9.2

Un grande tsunami in Irlanda

Forti inondazioni intorno al fiume Ottawa e Pembrooke

Scozia e Norvegia hanno un enorme terremoto

Una balena gigante si trova nello Stretto di Gibilterra

Una barca turistica ad Amsterdam affonda nel canale

Un terremoto di magnitudo 9.8 in Cile causerà uno tsunami

Avvistamenti di balene giganti in tutto il mondo

2 aerei si scontrano

Gli scienziati cloneranno il DNA di un Tyrannosaurus Rex

Trump sarà incriminato

Attacco informatico e attacco di ransomware contro aziende, star del cinema, TV, società cinematografiche e istituzioni finanziarie

Svolta nella cura per la sclerosi multipla

Passerà un giovane reale

Altre teorie del complotto sulle origini del covid 19

Un vulcano in Islanda

Un politico nei passi Usa

100 auto si accumulano su un’autostrada in Germania

Una città perduta sotto l’oceano

In Scozia trovano ossa di dinosauri vecchie di milioni di anni

Neve in Florida

Il 2023-2024 sarà un anno di svolta

Molti problemi di ponti nel mondo: il ponte Mandeville in Louisiana, il ponte Danyore in Pakistan, il ponte Kukulkan in Alaska

Dopo un’eruzione vulcanica, verrà ritrovata la città perduta di Atlantide

L’eruzione del Monte Fuji sparge cenere sul Giappone

Una svolta nella cura della sordità

Gli scienziati creeranno un occhio bionico

Una frana nello Stato di New York

Un grande terremoto nei Caraibi

Un torero muore nell’arena

Più sciatori si scontrano sulla collina di sci

Un aereo precipita in picchiata contro l’Empire State Building

Una nave viene dirottata al largo della Somalia

vulcano sottomarino colpisce una nave da crociera

incidente di rafting nel fiume Colorado

Un magazzino Amazon sotto assedio

Un camion cisterna di petrolio esplode in Arizona

Una siccità in Colorado e Oklahoma

Un uomo tenta di scalare l’Empire State Building

Un uomo tenta di scalare la CN Tower a Toronto, in Canada

New Orleans sperimenterà una terra

Centinaia di auto in un ingorgo al Golden Gate Bridge

Un pescatore cattura il mostro di Loch Ness

Un comedy club di Los Angeles sarà raso al suolo

Una delle amate regine Corgi passerà

Una nave aliena atterrerà

Troveranno un’astronave sotto l’oceano

Un incendio alla Torre Eiffel

una tragedia della ruota panoramica

Un attacco terroristico a Berlino Germania

Inondazioni del Tennessee

Una nuova corsa all’oro nello Yukon

Ancora guai in Afghanistan

Mosca in fiamme

Un assedio di un museo

Una brutta tempesta a Monaco

I gioielli della corona verranno rubati

Grande esplosione a Istanbul Turchia

un falco gigante sarà su un edificio alto a Toronto in Canada

I terroristi attaccano Quebec City

Una rivolta a Cuba

Un incendio alla Casa Bianca

Un riscatto informatico contro la famiglia reale

Il Manchester United cambierà nome

In Canada e negli Stati Uniti gli agricoltori protesteranno contro il governo a causa del riscaldamento globale e della grave siccità

Il mondo in cui viviamo adesso sarà diverso

le persone indosseranno indumenti protettivi simili agli astronauti della NASA per proteggersi dal riscaldamento globale e dal COVID

I ruggenti anni Venti torneranno ancora

Un cittadino comune inventerà un vaccino e vincerà un premio Nobel per la pace

Un uomo salterà giù dalla Torre Eiffel

Un orso grizzly mangerà una star del cinema

Sempre più avvistamenti UFO in tutto il mondo

Verrà trovato un galeone spagnolo

Parte della terra nella Columbia Britannica cadrà nell’oceano

Ci sarà uno sciopero meteorico sulla terra

Più inflazione, la gente investirà in oro e argento

Robot di intelligenza artificiale in tutto il mondo

Donald Trump possibile carcere

Una star del cinema muore durante un safari

Una nuvola a imbuto nella città di New York, incluso Central Park

Un ponte crolla a Omaha

Una malattia intorno al pollo influenzerà l’industria delle uova

La fauna selvatica diventerà più audace e si avvicinerà alle aree residenziali e alle città

Ci saranno molti aspiranti Elon Muck

Un adolescente che scherza con i droni abbatte un aereo di linea commerciale

Un incendio in Time Square a New York City

2 motociclette si scontrano a mezz’aria durante un’acrobazia a Las Vegas, Nevada

Le auto d’epoca torneranno in auge quando le persone lavorano per ricordare i bei tempi

Due conduttori televisivi si sposano in uno show televisivo

Un terremoto a Machu Picchu

Interruzione di corrente a New York City

Kim Jong Un della Corea del Nord sarà una nuova minaccia per il mondo

Attacco terroristico in un parco a tema

Un tornado in Nuova Zelanda

Un toro si scatena a Barcellona

Ci saranno hotel spaziali in futuro

Passerà un famoso cowboy

Carenza di mandorle nel mondo

Un famoso avvocato verrà radiato dall’albo

Fuoriuscita di petrolio a Biloxi Mississippi

Tentativo di assassinio di Joe Biden

Una dolina a Los Angeles

Un membro della famiglia reale mi farà avvelenare

Una violenta grandinata a New York City

Washington in fiamme

Il tesoro sarà trovato nel Golfo del Messico

Un calamaro gigante verrà catturato da un pescatore in Grecia

Passerà un’icona della moda

I turisti in Ecuador saranno schiacciati da un grande terremoto

Un’esplosione di una bomba a San Pietroburgo Russia

Hoboken New Jersey sott’acqua

Passerà un famoso chef

William Shatner deve badare alla salute

Qualcosa nello sperma di balena che cura le malattie

Rovine più antiche si troveranno a Londra

Una frana in Messico

Un incendio in un fienile distruggerà famosi cavalli da corsa nel Kentucky

Un incendio a Calgary Alberta

Carenza di benzina

Un aereo dirottato dal Cairo a Parigi

Lake Charles diventerà rosso

Siccità a Scottsdale in Arizona

Una svolta nella cura del cancro ai polmoni

Un attacco terroristico nel Mall of America

Le macchine volanti saranno popolari

Parti del Taj Mahal crolleranno dopo un terremoto

Terremoto a Memphis, Tennessee

Un attacco nucleare a una nazione

La Cina diventa una superpotenza

Uno tsunami ad Halifax

Uno tsunami a Vancouver

Il crollo della diga di Hoover

Un serpente gigante in Amazzonia mangia persone e una guida

Tentativo di assassinio di Kim Jung Un

Un conduttore televisivo a tarda notte andrà nello spazio

Guai alle esplosioni del nucleo terrestre

Attacco terroristico nella città di Ho Chi Minh

Alluvioni in Olanda

Attacco terroristico a Belgrado in Serbia

Inondazioni della valle di Okanagan

Una dolina a Londra, Inghilterra, che ingoia persone e automobili

Trovate molte nuove specie di vita oceanica

Un hotel di ghiaccio crollerà

Una ripresa di un famoso chef

Verrà trovato un gigantesco nido d’ape

Una corsa all’oro nel territorio dello Yukon

Hannover Germania sperimenterà una grande rapina

Un’auto elettrica super volante sarà un prodotto caldo

Nancy Pelosi potrebbe avere problemi di salute; deve stare attenta al pericolo

Biden sarà presidente, ma per un periodo notevolmente breve a causa di problemi di salute, incidenti o minacce. Sarà preceduto da una donna

Un enorme tsunami terremoto in Giappone

Uno tsunami a Hong Kong

Un enorme terremoto in Oregon

Il crollo delle piramidi in Egitto

Una nuova guerra serba

Un crollo di un edificio in Germania

La Cina sta diventando più potente e più una minaccia

Più sanzioni contro l’Iran

Proteste in Brasile

Attacco terroristico a Boston

Alluvioni nell’Europa orientale

Donald Trump scriverà un libro che racconta tutto e stipulerà un accordo con le notizie Fox e farà spettacolo

Donald Trump – Possibile arresto

Trump combatterà cause legali

Possibile malattia intorno a Trump

Trump divorzia da Melania

Pericolo intorno a Barron Trump

Trump probabilmente si trasferirà in Florida ma finirà per vivere in diversi posti

Altre scoperte oceaniche

Vita marina e città sottomarine

Terremoto al Monte Rushmore

Incidente aereo a Tucson in Arizona

Terremoto a Louisville, Kentucky

Dirottamento di un aereo commerciale

Problemi in Irlanda

Un’antica città trovata sotto una laguna

Blocco di un aeroporto

Un aeroporto sotto attacco

Assedio di politici in parlamento

Assassinio di un leader mondiale

Sequestro di una nave

Grande terremoto al largo della costa dell’Alaska

Legge Marshall e guerra in Etiopia

Eruzione dell’Etna, del Vesuvio e del Pico

Incendio a Little Italy, New York City

Inferno torreggiante a New York City

Parti di New York in fiamme

Rivolta in Russia

Mosca in fiamme

Problemi di salute per Joe Biden

Tragedia al London Bridge

Rapimento intorno ai figli della famiglia reale

Tragedia sulle Alpi svizzere

Una rapina in un aeroporto del valore di milioni di dollari

Un aeroporto tedesco sotto assedio

Un incidente minerario gallese

Un treno esploderà sull’Inghilterra

La faglia di Sant’Andrea in California sta per esplodere

Tragedia in un campo di calcio

Rivolta in uno stadio di calcio in Brasile

Fusione di molte società aziendali

Incendi boschivi in ​​Grecia – diffusione alla città di Atene

Un attacco al quartier generale dell’FBI

Fiume Rio Grande che cambia colore

Tragedia a El Paso, Texas

Un mega terremoto in Messico e Città del Messico

Un annegamento in un canale ad Amsterdam

Donald Trump venderà molte delle sue proprietà come beni

Una bomba esplode in un hotel di Las Vegas

Una bomba nella metropolitana di Parigi

Un forte terremoto a Reno, Nevada

India e Pakistan in guerra

Filippine e Taiwan in guerra

Problemi tra India e Cina

Un assassinio alle Nazioni Unite

Una celebrità famosa morirà in un incidente di paracadutismo

Una grande alluvione al Lago di Como, Italia

Inondazioni più catastrofiche a Venezia, Italia

Una grande aquila calva sarà trovata su un grattacielo a New York City

Lo stato del Maine sott’acqua

Inondazioni nel New Hampshire

Il crollo di una gru a Milwaukee, nel Wisconsin

Un piccolo pannello noleggiato si schianterà nelle Alpi svizzere

Un incendio all’Università di Oxford

Inondazioni nella striscia di terra della Florida

Un rapimento attorno al piccolo Archie

Un gigantesco terremoto in Ecuador

Un incendio alla Penn Station di New York City

Una tragedia della ruota panoramica in un famoso parco a tema

Il cane di un politico è stato rubato

Valanga a Banff

Terremoto gigantesco in Cina

Tragedia a Salt Lake City

Siccità nel Wyoming

Una sparatoria a Roanoke, in Virginia

Molte cause legali e appuntamenti in tribunale per Donald Trump

Molta attività sismica in Australia e Nuova Zelanda

Tsunami giganti e grandi onde in tutto il mondo

Enorme esplosione e incendio a Houston, in Texas

Molto terrorismo interno negli Stati Uniti, come un attentato in Oklahoma

Gli scienziati presenteranno più vaccini per un uso futuro

Attacchi terroristici a Tokyo

Altri incidenti di squalo bianco: Australia, Sud Africa, Hawaii, costa orientale/occidentale degli Stati Uniti

Un cinema in fiamme

Molta più spazzatura spaziale che cade dal cielo

Il Monte Fuji in Giappone potrebbe eruttare

Il Giappone potrebbe subire un devastante terremoto e uno tsunami

Innovazione nelle malattie degli occhi

Inaugurazione di Biden e Harris, ma Biden potrebbe non completare il mandato a causa di problemi di salute

Il Papa può dimettersi a causa di problemi di salute e altri fattori

Nave da crociera che viene coinvolta in uno tsunami e si ribalta

Si troveranno città sotterranee più antiche

Più aziende e persone impegnate a ripulire il pianeta

Persone che lasciano la città per i piccoli paesi, la campagna, le fattorie e la vita in campagna

Molte più eruzioni solari del sole

Uno tsunami in Russia

Iran e Israele in guerra

Scontri a Parigi e in Francia

Trump potrebbe trasferirsi o visitare la Russia

La Casa Bianca sotto attacco

Mar-a-Lago in fiamme

WW3, ma sarà una guerra notevolmente breve e poi più pace

Verrà scoperto un altro pianeta e sono possibili più avvistamenti, e una sorta di oggetto volante non identificato potrebbe benissimo atterrare nell’area 51.

Vedo più UFO su aree desertiche come Nevada, California e Stati Uniti meridionali ecc.

Un aereo si è schiantato contro il Grand Canyon

Una rapina al famoso Metropolitan Museum of Art di New York City

Un attacco terroristico a Tripoli

Venice Beach, California sott’acqua

Un grande terremoto a Gibilterra, Spagna e Monaco

Un aereo si schianterà dopo aver subito una brutta turbolenza a Chicago e New York City

Il fiume Mississippi strariperà e si allagherà a causa del maltempo

Morte di un trapezista

Il paesaggio cambierà drasticamente a Los Angeles e San Francisco dopo devastanti terremoti

Un famoso politico subirà un sequestro

Due pattinatori del campionato si scontreranno sul ghiaccio riportando gravi ferite

Una rapina a Buckingham Palace rubando milioni di dollari di gioielli e dipinti

Un famoso cavallo da corsa verrà rubato

Deragliamento di un treno a Hoboken, nel New Jersey

Una tragedia spaziale

Un enorme terremoto Roma danneggia il Colosseo e il Vaticano

Un’esplosione di gas a Chicago, Illinois

Un aereo sconosciuto che gira intorno alla Casa Bianca

Un castello tedesco che crolla dopo un incendio

Un uomo tenterà di attraversare l’Atlantico in mongolfiera

Un famoso politico si dimetterà

Pericolo intorno al premier Justin Trudeau e problemi di salute

Un famoso divorzio a Washington

Un forte terremoto nella Napa Valley, in California

Un aereo diretto da New York a Parigi precipiterà

Un incidente aereo in Germania

Una sparatoria di massa a Columbus, Ohio

Problemi intorno al muro di Berlino

Un grande terremoto a Las Vegas, Nevada – pericolo per molti hotel

Molte esplosioni a Brooklyn, New York

Un coccodrillo mangerà una star del cinema

Un incidente aereo nel deserto del Mohave

Una giovane stellina ruberà diamanti da una gioielleria

Oltre 50 persone uccise su un aereo dopo una grave turbolenza

Altro scandalo reale

Tragedia al muro di Berlino

Nastri segreti infestano la famiglia reale

Una chiusura di uno o due giorni dei servizi aerei negli Stati Uniti, simile all’11 settembre

Un’autostrada crolla in California

Un enorme terremoto a Vancouver, BC

Terremoto in Ontario, Canada

Un treno e un autobus a due piani si scontrano

Cancro intorno a uno dei reali

Grandi cure per il cancro entro i prossimi 5 anni che saranno la cura per liberare tutto il cancro

Un artista della fuga cerca di copiare una delle performance di Houdini e muore

Crollerà un ponte girevole in Costa Rica

Altre gravidanze reali

Un incidente in ascensore a Tokyo, in Giappone

Qualcuno muore su una spiaggia sepolta dalla sabbia

Una lastra di vetro e cemento si schianta a New York, diverse vittime

Una sparatoria a Mount Royal, Quebec

Cascate del Niagara straripanti

Un deragliamento di un treno merci vicino a Ottawa, Ontario

Un enorme incendio a Dublino, in Irlanda

Il fuoco distrugge Graceland a Memphis, nel Tennessee

Una grande rapina in banca in Europa guadagna milioni per il rapinatore

Una tempesta devastante colpisce Sydney, in Nuova Scozia

Attentato terroristico a Helsinki, Finlandia

Un attacco terroristico a Dusseldorf, in Germania

Un pugile morirà sul ring

Una rivolta in Uganda

Distruzione della Spagna dopo un grande terremoto

Una nave da crociera prende fuoco

Un improvviso acquazzone di grandine a Tokyo, in Giappone, uccide molti

Terremoto in West Virginia

Un terremoto a Oxford, in Inghilterra

Un terremoto che ha distrutto parti delle piramidi in Egitto

Un aereo scivola fuori pista al JFK, ferendo molti

Un pilota sarà ubriaco su un volo transatlantico

Un famoso hotel andrà a fuoco a Las Vegas, Nevada

Una rapina intorno a un famoso rapper

Il mondo troverà un’eccedenza di Oro

Una svolta e una cura per la leucemia

Crolla un’autostrada a San Bernardino, in California

Terremoto in Slovenia

Un grave infortunio a cavallo intorno a una star della musica country

Tragedia a Big Sur California

Alluvione ad Atlantic City, New Jersey

Un tornado distrugge una città in Alabama

Una piattaforma petrolifera distrutta da un uragano

Un incidente di rafting

Gli studi Disney in fiamme

Tragedia in un country club in California

Alluvioni in Toscana

Una brutta tempesta a Cape Breton, Nuova Scozia

Attacco terroristico a Washington, DC

Un’aragosta gigante verrà trovata in Nuova Scozia

La Luna che cambia colore

Tsunami più frequenti in tutto il mondo

Un carrello fuori controllo a Lisbona, Portogallo

Una grande esplosione in Nepal

Modifica dello skyline di New York City

Un hotel viene trascinato in mare

Una grande alluvione a Savannah e Charleston

Un attacco terroristico ad Atlanta, in Georgia

Distruzione totale dopo un terremoto a Yellowstone

Accuse sessuali di un conduttore di talk show a tarda notte

Una città perduta ritrovata sotto Atene, in Grecia

Un grande incendio a Roma, in Italia

Crolla un ponte in India

L’esplosione di una bomba nella capitale degli Stati Uniti

Parti di una chiesa crolleranno a Milano, in Italia

Un aereo precipita a Sherbrooke, Quebec

Uno tsunami alle Hawaii

Il cielo diventa rosa (non all’alba o al tramonto)

Un pozzo petrolifero in Texas prende fuoco

Un famoso giornale si piegherà

Alluvione a San Francisco

Incendi a Melbourne, in Australia

Un’esplosione alla Carnegie Hall

Un attacco terroristico a Copenaghen, in Danimarca

Un grande incendio in un hotel iconico a New York City

Centinaia di pesci morti

Tragedia a uno spettacolo di monster truck

Un incendio al Castello di Windsor

Un mini tsunami a Coney Island

Il deragliamento di un treno in Arizona

Grande attacco terroristico a Stoccolma, Svezia

Incendio ad Atene in una grande cattedrale

Elefanti che caricano in una città e ne uccidono molti

Una goletta affonderà nei Caraibi

Più eruzioni vulcaniche in tutto il mondo

Un gigantesco inferno a New York City

Guai al ponte sospeso George Washington a Fort Lee nel New Jersey

Rivolta a una partita di basket

Guai al Festival di Cannes

Problemi a Westminster, Londra

Un attacco a una base navale a Norfolk, in Virginia

Strani oggetti che cadono dal cielo

Problemi di salute di Boris Johnson – problema cardiaco

Piers Morgan viene arrestato

Una grossa rapina ad Amsterdam

Un’altra eruzione vulcanica alle Hawaii

Crollo di un ponte sospeso

Problemi di salute dell’ex presidente Bill Clinton

Hillary Clinton deve badare alla sua salute

Qualche problema sul matrimonio di Barack e Michelle Obama

Un terremoto sul lato est dell’Antartide

Un enorme terremoto a Città del Messico

Due aerei si scontrano in Florida

Un vulcano sotto Los Angeles

L’aumento della violenza in Sud Africa ha provocato molti disordini e proteste

Esplosione a San Pietroburgo, Russia

I pianeti si scontreranno nello spazio

Un tornado a New York City

Uno shooting alla Mostra del Cinema di Venezia

Una sparatoria in un’università del New Hampshire

Una tempesta mostruosa colpisce Boston, Massachusetts

Una sparatoria e una rivolta all’Università di Harvard

Un crollo di un ponte a Panama

Attacco terroristico a Panama

Grande terremoto a Quito, Ecuador

Una grande eruzione vulcanica in Islanda

Attacco di droni alla Casa Bianca

Un enorme terremoto in Cina

Grandi cambiamenti nella monarchia britannica: 2 funerali causeranno scompiglio

È probabile che anche altri paesi, come la Scozia, seguano l’esempio e si separino

Dolina gigante a Las Vegas, Nevada

New Orleans sott’acqua

Una diga si rompe in California, molti danni

Un’astronave che atterra in un’area desertica

Un aumento degli avvistamenti UFO in tutto il mondo

Un grande oggetto volante a forma di ventaglio visto in tutto il mondo

Molti UFO in India

Pericolo intorno a Justin Trudeau

Un sindaco in una città canadese sarà un eroe

Attacca o spara a una partita di NHL

Arresto effettuato nel caso di Natalie Wood

Un arresto nel caso Madeline McCann

Terremoto gigante a Napoli, Italia

Pinguini che invadono le città

Birmingham, Inghilterra in fiamme

Enormi uragani e terremoti nelle Carolina

Insurrezione e rivoluzione messicana

Una famosa gioielleria di New York City verrà derubata

Assassinio di un giovane leader

Un famoso castello brucerà

Un terremoto a Tokyo e sul Monte Fuji

Uno tsunami è Malibu, in California

Attacco terroristico a Central Park, New York City

Overdose di una coppia di celebrità

Malattia intorno al presidente Trump

Incendi boschivi e incendi boschivi in ​​Australia

Il popolo della Corea del Nord rovescerà il governo

Proteste e rivolte in tutto il mondo

Il meteorite colpirà Mosca

Una voragine nel centro di Manhattan, che ingoia macchine

Isola di Capri sott’acqua

Esplosione vicino alla Fontana di Trevi a Roma, Italia

Un aereo precipita ad Amsterdam

Long Island sott’acqua, gravi allagamenti

Un elefante uccide un addestratore

Un mondo perduto sotto il mare

Una star di Hollywood coinvolta in un omicidio pietoso

Una tragedia a Wichita, Kansas

Crollo del tetto alla Carnegie Hall di New York City

Un’esplosione all’ambasciata danese

Sparatoria a Wall Street

Deragliamento di un treno a Gary, Indiana

Terremoto gigantesco in Alaska e Columbia Britannica

Terremoto al Grand Canyon

Inondazioni diffuse in Romania

Diverse esplosioni a Copenaghen, in Danimarca

Un gigantesco terremoto a Panama

Sparatoria in una scuola di Albany, New York

Temperature in aumento ancora di più nell’Artico

Una rissa e disordini nell’Hyde Park di Londra

L’esplosione di una bomba a Buckingham Palace

L’esplosione di una bomba in una metropolitana di Parigi

Pericolo intorno al presidente francese Emmanuel Macron

Il tifone colpisce l’Australia

Esplosione di gas a New York City

Esplosione di una bomba all’aeroporto di Heathrow

Cielo che cambia colore in tutto il mondo

Attacco terroristico a Singapore

Un terminal aeroportuale sotto attacco

Un incidente in ascensore all’Empire State Building

Il fiume Nilo straripa, causando inondazioni vicino alle piramidi in Egitto

Verranno trovati molti relitti, tra cui una nave galeone spagnolo

Una tempesta mostruosa a Shanghai e Hong Kong

Grande terremoto in Scozia e Norvegia

Sparatoria di massa a Cleveland

Boston sepolta sotto 20 piedi di neve

Attentato alla Fifth Avenue a New York City

Emergerà un nuovo Billy Graham

Serbia di nuovo in guerra

Un transatlantico commerciale affonderà

Più spazzatura spaziale che cade dal cielo

Un’università sotto assedio

Un attacco a un carnevale oa metà strada

Un toro sfuggirà alla sua penna e ucciderà le persone

Un tifone colpisce l’Australia

Un aereo si schianterà nel Canale della Manica

Un attacco al Washington Post

Due metropolitane si scontrano

Uno squalo ucciderà una star del cinema

Un incidente aereo all’aeroporto di Helsinki

L’Air Force One avrà problemi al motore

Numerose vittime sull’autostrada del New Jersey dopo un paio di incidenti

Un membro della famiglia Trump verrà rapito

Rivitalizzazione di Detroit, Michigan

Una barca affonda nel fiume Detroit

Pericolo intorno a un politico in Scozia

Milioni di dollari in lingotti d’oro sotto un museo

Una rapina in banca a Chicago, Illinois

Mark Zuckerberg deve stare attento agli aerei

Tempeste a Big Sur, in California, che hanno causato grandi smottamenti

Un famoso dipinto di Rembrandt verrà rubato

Due gondole in collisione a Venezia, Italia

Svolta nel glaucoma e in altre malattie degli occhi

Un college a Houston, in Texas, bloccato

Qualcuno farà volare un drone nella Casa Bianca

Straripamento del fiume Mississippi

Una squadra di baseball viene rapita e tenuta in ostaggio

Grande passo avanti nel trattamento delle lesioni spinali

Un aereo verrà dirottato a Houston, in Texas

Una tragedia al Lago Huron

Scontri e proteste a Roma, Italia

Un incendio in un negozio nel porto di Halifax

Un trionfo spaziale

Proteste e rivolte a Londra, Inghilterra

Un incidente aereo a Pearl Harbor

Un altro scandalo sessuale a Washington DC.

Un gorilla gigante come King Kong trovato su un’isola remota

Un tesoro di monete antiche, oro e argento sarà trovato al largo delle coste africane

Un attentato a Caracas, in Venezuela, forse presso un’ambasciata

Un attacco in Marocco

Un vigilante a New York come il film Death Wish

Locuste che invadono una città del Medio Oriente

Una scazzottata tra due conduttori di notizie in una trasmissione televisiva in diretta

Wall Street va nel panico perché ci sono fluttuazioni mondiali nel mercato azionario

Spari intorno a una legislatura

Inondazioni da violente tempeste alle Cascate del Niagara

Jimmy Carter ricoverato in ospedale

Un tornado a Laredo, in Texas

Danni alla Liberty Bell

Un gigantesco terremoto in Costa Rica

Una malattia intorno alle Redwoods nel nord della California

Valanga in Svizzera

Un famoso pilota di auto da corsa perirà in un incidente

Un’altra città degli Stati Uniti con problemi idrici come Flint, nel Michigan

Frane in una città messicana

Frane in California

Deragliamento di un treno a Hoboken, nel New Jersey

Un attacco a Times Square, New York City

Un terremoto ad Atlanta, in Georgia e in Carolina

Uno tsunami ad Halifax, in Nuova Scozia

Un’auto da 200 si accumula su un’autostrada di Los Angeles

Attacco all’edificio Sears a Chicago

Un aereo di linea commerciale avrà un buco, ma il pilota lo farà atterrare sano e salvo

Un aereo precipita dalla California alle Hawaii

Un enorme terremoto a Sumatra

Prigione per un politico di Washington

Una grande tempesta colpisce Boston, Massachusetts

Una malattia uccide Bison negli Stati Uniti e in Canada

Un incendio al Grauman’s Chinese Theatre di Los Angeles

I canguri invaderanno una città in Australia

Un famoso chef davanti a un giudice, potrebbe andare in galera

Tempeste di sabbia in Arizona, nel deserto del Mohave e in Medio Oriente

Un meteorite colpirà la terra, creando un gigantesco cratere e sarà radioattivo

Attacco terroristico a San Pietroburgo e Mosca, Russia

Una violenta rapina in banca a Omaha, Nebraska con persone prese in ostaggio

Proteste, rivolte e una bomba a Trafalgar Square a Londra, Inghilterra

Una svolta nella cura per l’osteoporosi

Tsunami sotto l’Oceano Indiano

Sanguinose violenze nella Striscia di Gaza in Medio Oriente

Sparatoria a South Beach, Miami

Ci sarà una rapina al treno come nel Vecchio West

Una svolta nella cura dell’eczema

Proteste a Long Beach, in California

Una tragedia spaziale

Una sparatoria a Wall Street

Un brutto incendio nella parte vecchia del centro di Chicago

Un aereo che colpisce una torre di segnalazione a Chicago

Un temerario tenta di attraversare il Golden Gate Bridge

Un giocatore di baseball ucciderà una persona colpendo la palla sugli spalti

Svolta nella cura per il cancro al seno

Apple e Samsung si fondono

Le luci si spengono a Times Square, New York City

Legge marziale a Birmingham, Alabama e Macon, Georgia

Rudy Giuliani degenza in ospedale

Tragedia Harrisburg, Pennsylvania

Un terremoto in Romania

Un crollo di un edificio ad Amburgo, in Germania

Elon Musk deve badare al suo benessere

In futuro, la Corea del Nord e la Corea del Sud diventeranno una cosa sola

Un’esplosione in una base militare a San Diego, in California

Un vulcano erutta in Italia, facendo scorrere la lava nella città

Una rapina di una gioielleria di lusso a New York City del valore di milioni di dollari

Una rapina in una galleria d’arte a Berlino, in Germania

I subacquei troveranno un’antica città sotto il Mar Rosso

Il ribaltamento di un autobus a due piani ferisce molti

Un sacco di fauna selvatica: animali e uccelli moriranno nell’Artico

Un satellite rileva strani suoni nello spazio

In futuro, le persone sposeranno i robot

Un terrorista irrompe nella Casa Bianca

Un battello fluviale del Mississippi prenderà fuoco

Due piloti di Motocross si scontrano

Terremoto a Città del Capo, Sudafrica

Una nave da crociera verrà dirottata

Un aeroporto sotto assedio

Una valanga a Whistler, British Columbia

Tre casinò rapinati ad Atlantic City

Arabia Saudita sotto tiro

Mega terremoto in California

Gigantesco terremoto nel Pacifico meridionale

Fuoco che esce dal terreno in alcune città

Mini terremoti nel nucleo terrestre

La Corea del Nord potrebbe colpire gli Stati Uniti

Una violenta tempesta a Città del Capo, in Sudafrica

Un attacco informatico a Washington

Un incendio e un’esplosione al New York Times

Esplosione alla Penn Station di New York City

Crollo della Torre Pendente di Pisa in Italia

Una meteora che atterra a Washington, DC

La peggiore sparatoria di massa nella storia degli Stati Uniti

Assassinio (tentativo) su Donald Trump

Il corteo di un presidente sarà attaccato

Melania Trump e figlio in pericolo

Attacco terroristico a Bruxelles

Un aereo che atterra su un’autostrada trafficata a Denver, in Colorado

Una valanga a Whistler, British Columbia

Una sedia a rotelle attorno a un politico

Attacco terroristico a Stoccolma, Svezia

Attacco terroristico in Alaska

Un attacco biologico a Londra, in Inghilterra

Un attacco terroristico a una sfilata di moda

Un dirigibile esploderà negli Stati Uniti

Il cavalcavia dell’autostrada crollerà a Los Angeles, in California

Un ponte oscillante crollerà

Attacco terroristico a Oslo, Norvegia

Scandalo intorno a Scientology

Cuba diventa il 51° Stato USA

Terremoto da 7,9 a 8,9 che colpisce l’Italia

Roma, Italia, in fiamme

Un altro attacco a Nizza, in Francia

Libia sotto attacco

Attentato terroristico al Tower Bridge di Londra, Inghilterra

Un terremoto in Arizona e nel Grand Canyon

Un terremoto a Monaco e in Francia

2 aerei si scontrano all’aeroporto di Heathrow a Londra, in Inghilterra

Un attacco biologico nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti

Terremoto alle Cascate del Niagara

Il Monte Sant’Elena è in eruzione

Un volo Air India si schianta tra Vancouver, British Columbia e Mumbai, India

Una valanga in Svizzera

Una valanga a Mt. Hood

Inondazioni nelle Highlands scozzesi

Un incendio alla Casa Bianca a Washington DC

Sparatoria a Chinatown, San Francisco, California

Sparatoria ad Aspen, in Colorado

Ted Cruz deve stare attento agli aeroplani

La Camera del Parlamento a Londra, in Inghilterra, ha un grande incendio

Esplosioni a Wall Street, New York – molti morti

Incendio all’Astrodome di Houston

Nuovo tsunami in Thailandia

Uno tsunami a Vancouver, in Canada

Terremoto in Toscana

Un forte terremoto nell’area della San Fernando Valley di Los Angeles, California

Un gigantesco terremoto a San Francisco, in California

Tragedia attorno allo Space Needle di Seattle

Un membro della famiglia reale verrà rapito

Hillary e Bill Clinton devono badare alla loro salute

Grave pericolo attorno a Vladimir Putin

Esplosione di una bomba attorno alle Nazioni Unite

Una rivoluzione cubana

Un enorme tifone in Bangladesh

Tutto il Nord America sarà all’oscuro con un blackout elettrico

L’Iran e gli Stati Uniti si attaccheranno a vicenda

Un enorme terremoto distruggerà parti del Medio Oriente

Un grande terremoto a Mosca

Il Golden Gate Bridge sarà parzialmente distrutto a San Francisco, in California, e molte persone moriranno o rimarranno ferite

Problemi intorno al ponte di Brooklyn a New York

Un famoso politico finirà in coma

Enorme terremoto in India

Il leader di un paese asiatico verrà assassinato

Altri attacchi terroristici a Parigi e in altre parti della Francia

Statua della Libertà sott’acqua

Un uragano che colpisce New York City

Un treno di pendolari a Chicago deraglia e si ribalta, uccidendo molte persone

Attacchi terroristici in Australia

Monaco in fiamme

Esplosione di una bomba a Buckingham Palace

Il presidente Obama potrebbe affrontare uno spavento per la salute ed è in pericolo

Donald Trump in grave pericolo

Un enorme terremoto in Italia che sta devastando il paese

Un grande incendio ed esplosione al Taj Mahal in India

Mumbai avrà un enorme terremoto

Impeachment o grave pericolo per Rodrigo Duterte (Presidente delle Filippine)

Attentato terroristico ad Anversa, in Belgio

Attacco terroristico a Mosca

Proteste e rivolte a Washington, DC

Attentati terroristici a Londra, Inghilterra

Attacco terroristico a Las Vegas

Attentato terroristico a Parigi

Attacco terroristico a New York

Attentato terroristico a Roma, Italia

Attacco terroristico in Egitto

Attacco terroristico nei Caraibi

Un incendio al Beverly Center di Los Angeles

Il fuoco distrugge la maggior parte dell’Avana, Cuba

Un attacco terroristico all’hotel Trump

Tragedia a Oklahoma City: attentato dinamitardo

Il Papa deve vigilare sulla sua salute e sul pericolo

Attacco terroristico in Arabia Saudita

Attentato terroristico alla Victoria Station di Londra, Inghilterra

Due aerei si schiantano all’aeroporto John F. Kennedy di New York City

Attentato terroristico a Toronto, in Canada

Attentato terroristico a Vancouver, in Canada

Ottawa e Montreal devono ancora stare in allerta per possibili attacchi

L’esplosione di una bomba all’aeroporto di Heathrow

Il presidente nordcoreano Kim Jong Un è in pericolo e potrebbe scomparire

La Corea del Nord attacca la Corea del Sud

Terremoti a Toronto, Ottawa e Quebec

Scontri a Madrid, Spagna

Attacco terroristico in Florida

Un incidente di sci attorno alla famiglia Trump

Attentato terroristico a Tel Aviv

Attentato terroristico ad Amsterdam

Attentato terroristico a Istanbul, in Turchia

Attacco di droni a Buckingham Palace

Attacco alla Casa Bianca a Washington

I mercati azionari sono molto volatili in tutto il mondo

Un gigantesco terremoto a Vancouver, British Columbia

Un forte terremoto ad Anchorage, in Alaska

Un gigantesco terremoto a Manila e Guam

Altri attacchi terroristici da “lupo solitario” in tutto il mondo

Un aereo di linea commerciale abbattuto da un attacco di droni

Un attacco chimico a Londra, in Inghilterra

Attentato terroristico in un centro commerciale a Dubai

Il Beverly Center in fiamme a Los Angeles

Attacco terroristico a Las Vegas

Attentato terroristico a Parigi

Attacco terroristico a New York

Attacco terroristico a Los Angeles

Attacco terroristico a Vancouver

Attacco terroristico a Toronto

Attacco terroristico a Chicago

Etna in eruzione

Un grande terremoto a Los Angeles, San Diego e San Francisco

Terremoto a Tokyo, Giappone

Tragedia all’aeroporto internazionale Logan di Boston

Attentato terroristico nella zona di Knightsbridge a Londra, Inghilterra

Tragedia intorno al nuovo World Trade Center di New York City

Attacco terroristico in Scozia

Un arresto nel caso Madelaine McCann

Il Monte Sant’Elena è in eruzione

Israele e Iran si attaccano a vicenda

Un missile che raggiunge le Hawaii e l’Alaska

Un attacco al Vaticano e al Papa

Il Papa deve vigilare sulla sua salute

Passeranno due famosi politici canadesi

Attacco terroristico a Beverly Hills Rodeo Drive a Los Angeles, California

Attacco terroristico in California

Un gigantesco terremoto tra Baja, California e Messico

Esplosione di una bomba nella residenza del primo ministro britannico, 10 Downing Street, Londra, Inghilterra

Terremoto gigante a Città del Messico

Un grande terremoto a Napoli, Italia

Vesuvio in eruzione

Un enorme passo avanti nella cura per il morbo di Alzheimer

Un aereo entra nella Torre Eiffel, a Parigi

Un’enorme rapina al Louvre di Parigi; Monet, Van Gogh, ecc. vengono rubati

Un incendio in un casinò nel sud della Francia

Attentati terroristici in Pakistan e India

Altri attacchi terroristici a Kabul, in Afghanistan

Attacchi terroristici in Arabia Saudita, tra cui Riyadh

Una metropolitana va fuori controllo a New York City

Un’ereditiera statunitense verrà rapita

Atterraggio dell’astronave

Metal detector ovunque

Lone Wolf attacca a Bruxelles, Belgio e Lussemburgo

Scott Peterson è in pericolo

Un casinò di Las Vegas viene derubato e sotto attacco

Il principe Carlo deve badare alla sua salute

Esplosione di una bomba all’aeroporto di Heathrow, Londra, Inghilterra

Attacchi terroristici a Melbourne e Sydney, in Australia

Problemi con i campi magnetici terrestri causati dai brillamenti solari

Una tragedia spaziale

Un uragano che colpisce la costa della Louisiana, simile a Katrina

Sparatoria al Rockefeller Center e a Times Square a New York City

Esplosione, esplosione e sparatoria al Lincoln Center for the Performing Arts di New York City

Esplosione alla base aeronautica di Edwards in California

Terremoti a Toronto, Ottawa e Quebec

Terremoti che distruggono parti del Taj Mahal

Tragedia intorno alla CN Tower di Toronto, Ontario

Parti della Gardiner Expressway a Toronto, in Ontario, crolleranno

Uragani furiosi in Florida

La diga è scoppiata alla diga di Hoover

Scontri a Madrid, Spagna

Il primo ministro Justin Trudeau è in pericolo

Più avvistamenti di UFO e alieni in tutto il mondo

Un inferno torreggiante a Honolulu, Hawaii

Un enorme pezzo di ghiaccio proveniente dalla piattaforma antartica

Scontri a Caracas, Venezuela

Aereo che si schianta sulle Ande

Un violento incidente e la perdita di vite umane in una gara del Gran Premio

Tragedia in una scuola del Tennessee

Un enorme incendio vicino ai Docks di Toronto, Ontario

Scandalo sessuale intorno ai reali britannici

Un attacco a San Diego, in California

Scoperte nell’area della SM

Attacco a Marble Arch a Londra, Inghilterra

Attacco a Hampstead Heath, in Inghilterra

Attacco terroristico a Boston, Massachusetts

Un dirottamento aereo

Un uragano a Toronto, in Canada