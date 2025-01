Nikki Glaser: quale battuta su Luigi Mangione ha eliminato dal monologo ai Golden Globes

Nikki Glaser ha condotto la cerimonia dei Golden Globes 2025, dove ha rivelato, durante il programma radiofonico di Howard Stern, di aver preparato una battuta su Luigi Mangione per il suo monologo. La battuta faceva riferimento al film “Hit Man” con Glen Powell, affermando che Powell sarebbe stato il “secondo sicario più attraente d’America” dopo Mangione. Tuttavia, Glaser ha deciso di non usarla durante lo spettacolo, poiché nei comedy club le prove non erano state ben accolte e l’interesse del pubblico per Mangione era calato, soprattutto dopo le accuse di omicidio contro di lui, relative alla morte del CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson. Mangione ha negato le accuse e, finché non ci sarà una sentenza del giudice, non si può considerarlo colpevole.

Nikki ha aperto la cerimonia con un monologo applaudito. Tra le battute più divertenti, una riguardava l’Ozempic, un farmaco per la perdita di peso, in cui Glaser ha detto: “Questa serata rappresenta la più grande notte dell’Ozempic”. Ha anche scherzato sul servizio di streaming Peacock, sottolineando che il nome sembrava più adatto a un sito per adulti. Ha poi menzionato Diddy, suggerendo che quest’anno gli afterparty sarebbero stati più tranquilli senza di lui, ma che gli avvocati sarebbero comunque stati occupati. Infine, ha fatto riferimento a Elon Musk, dicendo che Hollywood era un narciso con un ego anche più grande del suo.

La decisione di non includere la battuta su Mangione riflette le dinamiche del pubblico e le circostanze attuali, sottolineando l’importanza del contesto nelle performance comiche. La cerimonia ha visto Nikki Glaser come protagonista, con un monologo incisivo che ha catturato l’attenzione e il consenso del pubblico, nonostante alcune battute siano state omesse per ragioni di sensibilità e rilevanza. Il contrasto tra la celebrazione di Hollywood e gli eventi negativi che circondano personaggi come Mangione mette in luce le sfide che affrontano i comici nell’affrontare argomenti delicati, specialmente in un evento di alto profilo come i Golden Globes. Nikki Glaser è quindi emersa sia come conduttrice che come commentatrice sociale, capace di intrattenere mentre affronta tematiche complesse.