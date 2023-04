Nikita spara a zero contro gli Oriele e Onestini: Oriana le risponde

Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip circa due settimane fa, ma a quanto pare ha già perso la polvere di fata che mostrava nella Casa, dato che in diretta con i giornalisti di Chi ha sparato a zero sui suoi ex compagni di gioco. In particolar modo ha sparlato di Oriana Marzoli criticando il suo avvicinamento a Daniele Dal Moro.

“Oriana e Daniele? Personalmente penso che sono bellini, mi piace questo lato sensibile che esce da parte di entrambi” – si legge su IsaeChia.it – Per quanto mi riguarda credo che Oriana si sia tanto legata a Daniele inizialmente (quindi non parlo di adesso) per un discorso proprio di fattore di conquista. Cioè si era innescato in lei una cosa tipo: “Io ottengo sempre tutto ciò che voglio”. Quindi come una conquista. E infatti vedere questi continui rifiuti da parte di Daniele era una cosa che la mandava in bestia perché lei doveva assolutamente riuscire nell’obiettivo che si era auto-imposta perché erano tre i ragazzi nella Casa”.

Nikita Pelizon: “Indi per cui..”

“Indi per cui credo che Daniele sia un fattore di: “Dovrei lavorare sullo stare bene da sola, senza nessun uomo ma al momento non ne ho voglia perché voglio continuare così e quindi: Daniele“. Indi per cui avevo già parlato con lei di questo e mi aveva detto che non aveva voglia di parlare del concetto della solitudine e quindi son contenta se stanno bene insieme ma basta. Credo che il punto sia uno, poi ci sono tante persone che pur di stare non da sole, stanno con tante altre”.

Frecciatine a cui Oriana Marzoli ha così risposto: “Alcuni si godono ogni secondo con la gente a cui voglio bene. Altri NO! un beso, cariño“.

Nikita Pelizon, il like contro Luca Onestini

Oltre a Casa Chi, Nikita Pelizon ha sputato veleno anche su Twitter dove ha messo like ad un post contro Luca Onestini. Nel dettaglio ha apprezzato questo: “Miss collutorio quando capirà che disonesto la usa solo per i suoi scopi Sarà troppo tardi ,a lui interessa solo i like e follower, falso come non mai una merda di uomo“.

Beh va beh.