Nikita si espone su un volto del nuovo GF: “Non mi piace minimamente”

A quasi un anno dalla sua vittoria al Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon è tornata a parlare della trasmissione che l’ha resa popolare. L’ex gieffina ha rivelato che i suoi follower le chiedono spesso di esporsi su Beatrice Luzzi, ma ha aggiunto di non poter dire la sua perché non ha seguito molto la nuova edizione del reality (perché impegnata con i suoi progetti). Eppure nell’intervista rilasciata a Tv Blog, Nikita qualcosa ha detto, non su Beatrice, ma sul suo antagonista, Massimiliano Varrese. Alla Pelizon (per quello che ha visto) non sono piaciuti i modi di Max, che secondo lei è un furbetto.

Nikita Pelizon su Massimiliano Varrese: “Non mi piace assolutamente il suo modo”.

“Ammetto che ho guardato online due daily. Il punto è che l’ho guardato perché, non avendolo mai guardato prima, volevo capire come funzionava. Sui social, alcuni miei fan insistevano nel chiedermi opinioni su Beatrice Luzzi o mi schierassi da una parte o dall’altra. Però io ho detto in un tweet. Ma come faccio a dare la mia opinione? Per avere un’opinione bisogna star lì, osservare bene, guardare, riflettere, ponderare e poi si dà l’opinione. Ma se io non so i fatti che sono realmente avvenuti (perché sono concentrata sui miei progetti) come faccio a dirtela? Posso dirti che, guardando un po’ il suo linguaggio del corpo, non mi piace minimamente il modo che aveva Massimiliano Varrese. – ha continuato l’ex gieffina – Anche perché avevo visto sui suoi social che fa meditazione, allora mi son detta: “magari non è proprio la meditazione quella corretta” *ride*. È come se stesse uscendo la parte ombra di Varrese. Hai presente quando semini il dubbio, però in maniera furba? Ho notato questo. Magari mi sbaglio, però da quel poco che ho visto, ho visto questo. Se penso che lui faccia strategia? Vedo uno sguardo furbo”.

Questa volta sono perfettamente d’accordo con la Pelizon.