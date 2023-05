Nikita piange a L’Isola dei Famosi: le lacrime della gieffina prima di lasciare

Helena Prestes la scorsa settimana si è dimostrata agguerrita e determinata nonostante le nomination ricevute: “Non ho paura, tanto per me questa è la terza nomination, anzi mi sento più forte che mai. Lotterò fino alla fine qui e manderò via loro uno per uno“. In realtà la storia ha avuto un altro finale, perché ad ‘essere mandata via’ è stata proprio la modella brasiliana, che è finita sull’isola di Sant’Elena. La naufraga però non è sola, con lei c’è Gian Maria Sainato e anche l’amica Nikita Pelizon. La vincitrice del GF Vip infatti è andata in Honduras per sostenere Helena.

Ovviamente l’avventura dell’ex gieffina era a tempo determinato e oggi infatti ha dovuto lasciare Cayo Cochinos. Prima dei saluti però la Pelizon e la Prestes hanno fatto yoga, si sono confidate e poi sono scoppiate a piangere.

Nel momento di lasciare l’isola, Nikita ha abbracciato Helena ed ha versato qualche lacrima: “Lo sai bene, io adesso ti sostengo da fuori amore. Tu stai bene, e dai sempre il massimo. Non devi mollare, questo lo stai facendo per te e vai avanti. Fammi vedere il tuo bel sorriso e spacca“.

Nikita Pelizon, le belle parole di Helena Prestes: “Non mi ha mai mollato ed è un’amica presente”.