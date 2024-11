Nikita Perotti: Il Maestro di Anna Lou Castoldi a Ballando

Nikita Perotti è uno dei protagonisti del programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nato nel 2004 a Chivasso, si è avvicinato al mondo della danza in giovane età, iscrivendosi a una scuola di danza classica e specializzandosi anche in danza da sala e contemporanea. La sua carriera ha preso slancio nell’anno scorso quando ha trionfato in Ballando con te insieme a Sophia Berto, permettendogli di entrare nel cast di Ballando con le stelle.

Nikita proviene da una famiglia di ballerini, con la madre Veronika Pigoreva e il padre Piero Perotti, che è considerato il suo idolo. Anche il fratello Viktor è un ballerino. Attualmente, Nikita danza in coppia con Anna Lou Castaldi, figlia di Asia Argento e Morgan, con la quale ha instaurato una popolare amicizia sui social e tra i telespettatori. I fan sperano che la loro relazione possa evolversi oltre il piano professionale, ma al momento non ci sono notizie di una relazione romantica tra i due.

Il legame con Sophia Berto, che condivide con lui le origini chivassesi, è particolarmente significativo. Inizialmente c’era rivalità tra i due, ma poi hanno scelto di collaborare, ottenendo vittorie in competizioni come Ballando con te e Ballando on the road. Queste esperienze li hanno portati a entrare nel team di ballerini professionisti di Ballando con le stelle. Nel 2023, hanno anche preso parte a Il cantante mascherato e sono diventati campioni italiani di latin show, raggiungendo la finale del campionato della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Nello show di Milly Carlucci, Nikita e Sophia si ritrovano ora a ballare come rivali, ognuno con i propri partner: lui con Anna Lou Castaldi e lei con Tommaso Marini. Questo cambiamento di dinamica nel programma ha permesso di esplorare nuove trame e interazioni tra i ballerini, rendendo la competizione ancora più avvincente. La carriera di Nikita è quindi in continua evoluzione, arricchita dalle collaborazioni e dalle sfide che affronta nel mondo della danza.