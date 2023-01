Nikita perde la polvere da fata e lancia una bordata su Oriana, Sarah e Giaele

In questi quattro mesi di GF Vip abbiamo visto Nikita dispensare buoni consigli agli altri gieffini, volare alto dopo le provocazioni ricevute, parlare di angeli, energie e luci, ma chi ha seguito il suo percorso ad Ex On The Beach e Pechino Express sapeva che dietro all’immagine da fatina c’era anche altro. La Pelizon in alcuni brevissimi momenti ha dato dimostrazione di essere una gieffina scaltra e di avere tutte le carte in regola per tenere testa ai suoi ‘nemici’.

Dopo la puntata di lunedì scorso le cose sono cambiate, la polvere di fata pare le sia stata rubata, perché Nikita ha deciso di vestire i panni di ‘evil queen’ (ovviamente è un modo di dire, prima che i suoi fan contattino il Codacons o la Postale). E questo suo lato più b!tchy devo dire che mi piace parecchio.

Ieri infatti la modella triestina ha iniziato a criticare Oriana Marzoli alle sue spalle e davanti a Daniele Dal Moro ha detto che la spagnola si comporta in maniera superficiale e che vede alcune persone come pedine.

Nikita su Oriana, Sarah e Giaele: “Vorrebbero farsi Luca”.

Nonostante Antonella abbia attaccato in tutti i modi Nikita, le due vippone nell’ultima settimana si sono avvicinate (anche perché hanno ‘nemici’ in comune) e ieri sera la Fiordelisi ha stuzzicato la sua nuova bff: “Oriana l’ha fatto volontariamente di buttarsi addosso al mio Edoardo e di toccargli le parti basse. […] Se tu dovessi far pace con Luca Onestini sarebbe molto interessante vedere la reazione delle sue amiche. Perché quello è tutto in gruppo“.

La fatina ha dato una risposta inaspettata, da vera ‘villain’ da reality: “Ragazze guardate che quelle non sono amiche, sono tutte che vorrebbero farselo è molto diverso“.

Ecco, così mi piace la Pelizon e non perché io adori necessariamente le b!tchy a tutti i costi, ma perché Nikita in questa sua veste meno fatata mi pare più naturale. Speriamo che il GF mostri queste clip a Giaele, Oriana e Sarah così da poter avere una bella catfight in puntata.