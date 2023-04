Nikita Pelizon, vende i suoi quadri a 2.000 Euro, scoppia la polemica

La tentatrice a Temptation Island, l’ex fidanzata a Ex On The Beach, la coppia ‘Italia Brasile’ a Pechino Express e alla fine la vippona al GF Vip, ma non tutti sanno che Nikita Pelizon oltre ad essere un personaggio televisivo è anche un’artista ed ha già dipinto decine di quadri. La vincitrice del reality di Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero durante la quale ha parlato delle sue opere ed ha anche svelato a quanto le vende.

“Ho una passione per l’arte. Questi quadri che vedi qui sono anche in vendita sul mio sito. A quanto li vendo? 1.800 e anche 2.000 Euro, sì. Questo l’ho fatto prima di andare al GF Vip. Questo ha un senso, questa che vedi sono io da piccola con la Bibbia in mano nella gabbia della religione. Questi sono i numeri collegati alla numerologia che vidi prendendo dei treni. Questa è la strada verso il GF Vip. Poi qui in alto ho scritto ‘Indi per cui’, che lo dico sempre, parole per cui mi prendono in giro on line. Qui vediamo un arcobaleno, un arbitro e una bomba. Poi c’è la farfalla perché dico che bisogna volare come farfalle ed essere leggere. Qui sono io con i miei capelli blu. Invece qui ci sono dipinti i miei quadri, con scritto surfa sulla tua vita, questo perché era il mio motto”.

mi è capitato sto tik tok sto piangendo qriekdidkfkdk pic.twitter.com/kjCUWhFXpI — nora (@dockyard_) April 15, 2023

Nikita Pelizon, le polemiche sui prezzi dei quadri.

Sui social in molti hanno criticato i prezzi delle opere della fata del GF Vip: “2.000 Euro? Ma che è Picasso?”. “Ma 2.000 cosa? Forse ha aggiunto due zeri”. “No fermi tutti ma io pensavo che la storia che vende quadri a 1800 Euro fosse una cavolata del web e invece c’è proprio il video in cui ne parla lei chiudere chiudere“.

Non ho mai fatto il tifo per Nikita Pelizon al GF Vip, ma devo ammettere che questa polemica mi pare abbia poco senso. I prezzi non sono accessibili a tutti, è vero, ma si tratta di arte e se la gieffina ritiene che questo sia il valore delle sue opere ha tutto il diritto di metterli in vendita a 2.000 Euro. Inoltre adesso che la fatina del GF Vip ha un esercito di fan, di sicuro ci sarà qualcuno disposto a comprare i quadri solo per il fatto che li ha dipinti lei.