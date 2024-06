Nikita Pelizon torna con Unika: nel video due protagoniste dei reality

A un anno esatto dagli angeli e gli unicorni di Mojito, Nikita Pelizon è tornata con un altro singolo estivo che profuma già di Grammy. La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 (che pare sia finita in una blacklist televisiva) ha rilasciato una nuova canzone, Unika! Un po’ Ilary Blasi, un po’ Aida Nizar, Nikita Pelizon con questo pezzo ci ricorda quanto dobbiamo ‘adorare la nostra vita’. Nel video musicale di Unika ci sono anche due volti noti dei reality, che sono anche grandi amiche dell’ex gieffina fatata: Helena Prestes e Marialaura De Vitis (indimenticata topolina dell’ultima iconica edizione di Live Non è la d’Urso).

Comunque è più intonata di altri aspiranti cantanti 💀💀 pic.twitter.com/g3FK3BtWqN — 🌹 G i u l i a – 🇮🇹 (@berta95italy) June 23, 2024

Nikita Pelizon, il testo del nuovo singolo Unika.

Piena di feed al secondo

Mi accorgo che guardò

il display anche nero

Sento dentro che

qualcosa non va

Nel tempo mi

Sono lasciata triggerare

tra filtri like e commenti

Fake news e bombardamenti

Squilla manco fossi una squi

Tutto questo in

Dieci pollici!

Tu ti senti guilty

e non ti senti sicura

Ma la verità

è che sei

Hunika a a

You feel guilty

Na na na

Ma sei Hunika

Na na na

You feel guilty

Na na na

Ma la verità è che

sei Huni ni ni ka ka

vedo una generazione alfa

piena di chance senza chance

Una famiglia che a stento arranca

Ed una speedy involuzione

Che provoca stress

Non parlo per follow

Non parlo per protesta

Attendo solo un risveglio di massa

Nulla si crea

tutto si trasforma!

Tu ti senti guilty

e non ti senti sicura

Ma la verità

è che sei

Hu ni ni ni kaaa

You feel guilty

Na na na

Ma sei Hunika

Na na na

You feel guilty

Na na na

Ma la verità è che

sei Huni ni ka

Guilty guilty guilty

But you are light

Na na na na