Nikita Pelizon svela se parteciperebbe a L’Isola dei Famosi insieme a Helena Prestes

Nikita Pelizon ed Helena Prestes hanno partecipato all’edizione 2022 di Pechino Express dove hanno formato il duo Italia-Brasile e attirato l’antipatia di molti telespettatori. Nonostante tutto si sono classificate quarte e dato che “nel bene o nel male purché se ne parli”, Mediaset ha messo gli occhi su loro e la prima l’ha arruolata per il Grande Fratello Vip, mentre la seconda l’ha spedita in Honduras per partecipare all’attuale edizione de L’Isola dei Famosi.

La Prestes, purtroppo, nonostante fosse una candidata al ruolo di leader ha perso contro il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone che l’ha mandata direttamente in nomination. Non sa però che a supportarla fuori contro l’altro nominato, Marco Predolin, ha uno schieramento bello compatto: quello dei fan di Nikita Pelizon. La fata dai capelli blu ha infatti realizzato una serie di storie per supportarla e si sa come sono fatti i fandom: Predolin su quella playa ha le ore contate.



Nikita Pelizon però supporterà l’amica dall’Italia, dato che non parteciperebbe al momento al reality. “Se mi proponessero di volare a L’Isola dei Famosi? Sarebbe una bellissima esperienza, ma ho paura dei mosquitos. Al momento non credo che accetterei, in futuro mai dire mai“, ha confessato al settimanale Chi. Insomma, questo è il momento di Helena Prestes ed è giusto che se lo goda da sola.

Nikita Pelizon dopo il GFVip: al momento non è prevista nessuna sua apparizione tv

“Che ne penso della non ospitata a Verissimo? Credo che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi non lo ha fatto. Se sarei pronta ad un ruolo di rilievo in televisione? Mi piacerebbe molto co condurre. Ammetto che però ci sono tanti altri progetti in ballo adesso.