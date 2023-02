Nikita Pelizon piange per Luca Onestini: “Mi piace, sto male”

Quando Nikita Pelizon la scorsa sera ha pianto ripensando a Luca Onestini i nikiters – dopo aver scritto una missiva al Papa parlando di bullismo e chiedendone la santità – avevano minimizzato il suo sentimento parlando di pianto perché “Luca brutto e cattivo ha manipolato l’intera casa contro di lei”. Ma così, ovviamente, non è.

Nel daytime andato in onda oggi, infatti, abbiamo potuto assistere ai confessionali della Pelizon in cui, in lacrime, confessa di essere tutt’ora attratta da Onestini: “A lui viene naturale essere seduttivo ed è normale che per me il livello di estrogeni sale” e di star male per lui.

“Mi fa stare male il fatto che sia stata una cosa intensa e una cosa che stava nascendo. Ma non ce la facevo più perché non mi faceva stare bene, era una cosa troppo criptica. E quindi sto male per quanto non mi piaccia che dica un sacco di bugie bianche e non mi piaccia il suo fatto di camminare come se fosse il più figo del mondo. Però, nonostante tutto, mi piace. E quindi sto ancora male. Io so che non ci troviamo a parlare e quindi sarebbe una tragedia, so che non mi piacciono un sacco di cose di lui, ma nonostante questo mi piace. Io credo che lui si trovava molto bene con me ma mi ha sempre detto amica, lasciandomi una porta aperta, perché non voleva che nel programma ci fossero queste situazioni di coppia. A lui viene naturale essere seduttivo ed è normale che per me il livello di estrogeni sale”.

Pelizon piange per Onestini, ma Romita è titubante

Attilio Romita, che ha ascoltato lo sfogo della Pelizon, ha così commentato in confessionale: “A me pare surreale che si interroghi ancora su Luca perché la non storia con lui è conclusa da ormai abbondantemente“.

Se le lacrime sgorgano perché è in nomination (e quindi sfoggia le lezioni prese alla Vittimella High School della sua amica Fiordelisi) o se sono frutto del suo malessere per Luca Onestini questo non possiamo saperlo. L’unica certezza è che questo clima d’odio nei confronti di Luca è immotivato. Lui aveva tutto il diritto di dirle di no, anche dopo mille grattini e mille coccole. Un no è un no.