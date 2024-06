Nikita Pelizon: “Io nella blacklist del GFVip, qual è stata la mia reazione”

Nikita Pelizon è stata la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, l’edizione della svolta che ha fatto prendere a Pier Silvio Berlusconi la decisione di ridimensionare il trash e le liti.

Nel corso di quell’edizione molti concorrenti sono stati squalificati o richiamati per cose che fino a poche settimane prima erano tollerate, se non addirittura accettate.

“Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip”, disse Attilio Romita immediatamente dopo la fine del Grande Fratello Vip , “Secondo l’editore saremmo concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset. Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo”.

La decisione di Pier Silvio Berlusconi di “dimenticare” quel cast è stata recentemente commentata anche da Nikita Pelizon fra le pagine di Tag24 a Samantha Suriani.

“Pensavo che anche le edizioni passate fossero come quella che ho vissuto, dato che non l’avevo mai visto, perciò non mi aspettavo che non venissimo invitati più in alcun programma. Soprattutto perché, ammetto che evitare di dire parolacce per 7 mesi per dare l’esempio, nonostante il bullismo che vedevo, uscire e sentirmi dire che rientravo nella black list della settima edizione… First reaction: shock! Ma vabbè, la vita riserva sempre infinite sorprese”.