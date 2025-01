Nikita Pelizon interviene su ciò che ha fatto Helena e le critiche ricevute

Dopo il caos provocato da Helena Prestes al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha reagito e anche Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7 e amica di Helena, ha deciso di commentare la situazione su Twitter. Nikita ha sottolineato che le continue provocazioni da parte di Jessica Morlacchi hanno contribuito al “lancio” del bollitore da parte di Helena, facendo un paragone con il fenomeno delle stalagmiti in una grotta: “In una grotta, se la goccia cade sempre sullo stesso punto si crea una stalagmite. La stalagmite non si crea da sola… ma si merita zero difesa la goccia”.

Le parole di Nikita hanno sollevato una polemica, poiché ha precisato di non giustificare l’atto di lanciare il bollitore, ma le sue affermazioni sono state oggetto di critiche intense. Molti si sono chiesti cosa ci sia di sbagliato nel suo intervento, osservando che effettivamente Helena è stata provocata in maniera subdola. Alcuni commentatori hanno difeso l’idea che, non avendo colpito nessuno direttamente, l’atto non fosse così negativo. Tuttavia, altri hanno puntato il dito contro Nikita, accusandola di non dire la verità e di giustificare l’azione di Helena.

Critiche varie sono state espresse nei confronti di Nikita, con commenti che la accusano di parlare solo “cavolate” e di difendere un comportamento inaccettabile. Alcuni utenti hanno suggerito che Helena necessiti di aiuto e che dovrebbe lasciare il reality per il bene suo e degli altri concorrenti, essendo considerata una presenza potenzialmente pericolosa. Altri hanno sostenuto che le provocazioni fanno parte del gioco e che chi non riesce a gestirle dovrebbe uscire.

La situazione rimane tesa e complicata, con diverse opinioni che si scontrano. Nikita, pur avendo cercato di giustificare il suo punto di vista, è finita nel mirino di chi ritiene che il suo ragionamento non regga di fronte alla gravità dell’atto compiuto da Helena. La questione continua a generare dibattito tra i fan del programma.