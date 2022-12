Nikita Pelizon, il team tuona contro il GF Vip: “Nelle sedi giudiziarie”

La sorella e il team di Nikita Pelizon in più occasioni si sono lamentati di non aver potuto parlare con la gieffina (in realtà nemmeno gli altri concorrenti parlano con i familiari). Oggi però chi gestisce i social della ragazza ha accusato il GF Vip di aver fatto una pessima pagina di tv, per diffamazioni e offese che qualcuno ha rivolto a Nikita Pelizon. Alla fine del comunicato vengono scomodate anche le famose ‘sedi giudiziarie’.

“E continuano le diffamazioni e le offese, vengono usate parole nei confronti di Nikita che superano ogni limite. Questo non è più un gioco, ora si procede diversamente. Abbiamo aspettato anche troppo, siamo stati fin troppo calmi. Ci dispiace molto… abbiamo chiesto aiuto tante volte e non siamo stati ascoltati. Abbiamo chiesto moltissime volte di poter parlare con lei, qualsiasi altra forma di sorpresa risulta essere inutile, si sta scrivendo una pagina pessima di tv e VA AFFRONTATO L’ARGOMENTO. Visti i tentativi inutili di dialogo, e la gravissima situazione che si è creata, tale da ledere l’immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria. Team Nikita Pelizon. Ci auguriamo che il GF Vip faccia vedere i video di Luca che mette in cattiva luce Nikita Pelizon contro tutti i concorrenti. Siamo stanchi di vedere come viene trattata e come viene isolata”.

Onestamente non ho chiaro quali siano queste gravissime situazioni e diffamazioni. Forse le liti con Onestini? Non è che ad ogni litigata la famiglia possa pretendere squalifiche, telefonate o sorprese.

Il TEAM NIKITA E GIULIAsi sono stancati d vedere questo odio verso Nikita. Permettere ad 1persona d isolarla cambiando la realtà dei fatti, manipolando tutto è tutti.@grandefratello @alfosignorini @SBruganelli @GiuliaSalemi93 @Soleil_stasi FATE VEDERE LA VERITÀ#gfvip #nikiters pic.twitter.com/tgE7aZllu6 — VALE (@VALE70942077) December 28, 2022

Nikita Pelizon, lo sfogo della sorella.

Il mese scorso la sorella di Nikita era già sbottata contro il GF Vip: “Perché continuate a farle sentire solo una campana e state continuando a non permettere ne a me, ne al team, ne all’ avvocato di venire a parlare con lei per metterla davanti alla verità. Devo ammettere che non pensavo che foste così disonesti nei confronti dei concorrenti. Non ce l’ho con gli autori, vorrei semplicemente un chiarimento, perché le fanno vedere le cose solo in parte?”