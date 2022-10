Nikita Pelizon ed Elenoire Ferruzzi si chiariscono: “Sono ferita da Daniele, la vita con me è sempre stata crudele”

Nikita Pelizon ed Elenoire Ferruzzi si sono chiarite. A fare il primo passo è stata la modella che ha chiesto un confronto pacifico alla donna che si è così giustificata.

“Quando tu hai avuto la sorpresa [quella della visita dei fratelli, ndr] io non sono venuta perché a me non è sembrato proprio il caso. Questo perché io non avrei piacere se una persona mi dicesse determinate cose e dopo mi venisse ad abbracciare. Ti avevo detto quelle cose, non potevo venire ad abbracciarti. Non aveva senso. Io dentro di me mi sento davvero ferita da Daniele, la mia vita è sempre stata crudele con me, non ne posso più. L’approccio degli uomini con una donna come me è sempre un po’ diverso, c’è sempre questa ombra del pregiudizio; è quasi impossibile che ammettano di amare una trans”.

Elenoire Ferruzzi ha così ammesso di essere stata gelosa di Nikita Pelizon a causa del suo avvicinamento a Daniele Dal Moro.

“Il mio consiglio con gli uomini è di non mettere la quinta, vai in prima, vai piano” – le ha suggerito la modella – “So che è difficile quando ti parte l’impulsività. Se vedi che questo programma con gli uomini non funziona, cambialo. Non dare cento subito, dai venti, poi quaranta.. Mi è venuta in mente una frase potenziante che ora ti scriverò nell’armadio, così te la leggi sempre: ‘io merito e vivrò l’amore’. Quando ero depressa me le scrivevo sempre le frasi potenzianti e mi hanno aiutata”.

Nikita ed Elenoire ora sono in pace, anche se la Pelizon non è tutt’ora al corrente di tutte le cattiverie che la Ferruzzi le ha detto alle spalle. Per questo confronto, ovviamente, ci meritiamo la prima serata.

come successo con Wilma, Nikita non sapendo delle cessate chiede di chiarire con elenoire, così il #gfvip può insabbiare sputi e jettatori, vabbè. Fate una statua a questa ragazza ed impara da lei signorini 🤡 pic.twitter.com/8KdKjcTSBF — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 26, 2022