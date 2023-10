Nikita Pelizon chiude con Antonella Fiordelisi e pubblica le chat: “Stiamo esagerando”

Che l’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon stesse scricchiolando ce n’eravamo accorti tutti da giorni, soprattutto dopo i like a tweet pungenti e frecciatine più o meno velate. Ieri sera però è arrivata la conferma dalla vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip.

Nikita Pelizon si sfoga su Instagram.

L’influencer finita al centro di una bufera per i suoi corsi motivazionali, ieri ha pubblicato una storia particolare: “Scusate ma qui stiamo esagerando. Amo “risolvere” nel privato cosa che ho cercato di fare in forma pressoché univoca durante la settimana. Noto nonostante ciò, che si continua pubblicamente questo gioco. Ahimè quindi, per correttezza e trasparenza, mi tocca replicare con le stesse armi“.

L’ex gieffina ha anche condiviso un audio inviato (probabilmente ad Antonella) su Whatsapp: “Tu quand’è che parti per Pechino? Ti voglio vedere prima che parti. Mi raccomando, non partire senza che mi saluti, non esiste tesoro“.

Poco dopo Nikita Pelizon ha anche rivelato di aver dato dei suggerimenti per Pechino Express alla sua ex amica: “Forse ci siamo dimenticati anche tutti i suggerimenti ricevuti per vincere. A questo punto dico questi consigli a tutti i concorrenti. Queste cose sono fondamentali per durare più a lungo nel reality. Con lei ho parlato per ore sul divano e le ho detto i segreti, metodi e tecniche, dato che ho già fatto Pechino. A tutti i concorrenti adesso dico di trovare un passaggio già dal mattino. Dovete già avere la macchina per partire. Rompete tanto a chi vi ospiterà perché vi devono aiutare“.

L’ex vippona ha poi mostrato lo screen di un messaggio Whatsapp in cui c’è scritto “Stanotte ho visto il tuo commento, non pensavo l’avessi fatto pubblico. Avrei preferito un ‘ciao come stai?’”. E subito dopo la 29enne ha contestualizzato: “Nei momenti dove un’amica sta avendo un attacco mediatico [si riferisce alle polemiche sui suoi corsi] si chiama la propria amica per sapere come sta. Adesso ti auguro il successo che desideri“.

La risposta di Antonella? L’unfollow su Instagram.

Nikita è stata in silenzio finora, ma fa bene a rispondere dopo l’ennesima provocazione di Antonella 👏#nikiters pic.twitter.com/tZ6Ni9DkeF — Abracadabrasims (@Abracadabrasims) October 8, 2023