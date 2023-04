Nikita Pelizon a zero contro i vipponi: “Non riuscivano a sottomettermi”

Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip una settimana fa e proprio ieri – sette giorni esatti dopo la sua incoronazione – è tornata a parlare del reality tramite il box domande di Instagram.

Lo ha fatto in maniera polemica indi per cui (cit.) ha scelto di rispondere alla domanda: “Perché fino all’ultimo sono stati così maleducati che nemmeno ti hanno fatto i complimenti?“. Il riferimento è all’atteggiamento che gli spartani hanno avuto subito dopo la sua proclamazione.

“Di base sono stata antipatica perché non mi riuscivano a sottomettere, non riuscivano a farmi modificare il pensiero che avevo, non riuscivano a farmi fare gruppo contro un singolo. Una persona che è diversa, che è intelligente e furba da comprendere anche se qualcuno la vuole fregare. È difficile eh? È difficile quando vuoi vincere e vuoi fare un gruppo diverso… Una persona che anziché parlare male tende a parlare sempre in positivo e vedere i lati positivi. Che provochi e non ceda alla provocazione”.

Nikita Pelizon: “Nessuno a parte Tavassi mi ha abbracciata”

Come mai questa domanda? Tutto è nato quando qualche giorno fa Nikita Pelizon – sempre su Instagram – si è lamentata del fatto che nessuno spartano, ad eccezione di Edoardo Tavassi, è andato a congratularsi per la sua vittoria.

“Non è venuto nessuno a parte Tavassi che mi ha abbracciata e mi ha detto: “Dai, è finito il gioco” o qualcosa di simile. E basta, ragazzi, altre persone non sono pervenute”.

La versione di Giaele De Donà è però totalmente diversa. Chi avrà ragione?

il modo in cui qualcuno le ha veramente scritto “ti sei congratulata con nikita o sei rimasta maleducata?”, sjsjsjsj nooooooooo ve lo giuro, schiattando con queste storie#gioiellers pic.twitter.com/teqoIIm4H3 — Paola. (@Iperborea_) April 5, 2023

Preferisco non commentare o vengo diffidato pure io, come hanno fatto per Luca Onestini e Oriana Marzoli.