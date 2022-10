Nikita, nuovi attacchi di Elenoire: “Sembra Pippo Franco di rifaccia il naso”

Elenoire Ferruzzi è pazza di gelosia e non sopporta che Nikita si avvicini a Daniele Dal Moro. Ieri notte la performer si è sfogata con Antonino Spinalbese: “Lei lo fa di proposito per darmi fastidio. Si avvicina a Daniele e mi guarda. Lui è mio! E non facesse la santa che non lo è per nulla. Basta non mi trattengo più è la verità lei è così e fa la santarellina. Può fare quello che vuole con gli altri, ma con lui no! Non sa quello che gli aspetta. Lui è mio e basta sia chiaro. Orietta ha detto che io sono come il suo gatto con il topo, l’ha detto in puntata“.

Elenoire contro Nikita: “Si rifaccia il naso che sembra Pippo Franco!”.

Dopo la puntata Elenoire è andata in confessionale ed ha continuato a prendere di mira Nikita: “Non passi da santa che non lo è. Lei dà la colpa agli altri e poi fa peggio di tutti. Io non mi metto in mezzo in discussioni di mozzarelle, di quello o di quell’altro o sui piatti e la spesa. Non me ne frega nulla. Ma se tu mi pesti la coda e fai la cosa di mettere gli occhi sulla persona a cui li ho messi io, ti rovino e basta ragazzi. Perché ci prova e punto. Ma andasse a rifarsi quel naso che sembra Pippo Franco!” Nikita in confessionale non ha perso la calma: “Spero che la smetta di sentirsi in competizione con me. Perché ognuno è unico a modo suo. Se ti guardi allo specchio e cominci ad apprezzare la tua unicità, allora inizi a non essere più in competizione con le altre“.

Ormai è chiaro che l’unico motivo per cui la Ferruzzi ce l’ha con Nikita è perché la Pelizon ha iniziato ad avvicinarsi e parlare con Daniele Dal Moro.