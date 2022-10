Nikita fa una confessione drammatica: “Ho pensato di togliermi la vita”

Oggi pomeriggio Wilma Goich si è confidata con Nikita Pelizon ed ha parlato dei suoi momenti difficili e di come non sia sempre facile sorridere alla vita. La ragazza ha ascoltato la coinquilina e poi ha voluto fare una confidenza alla cantante e le ha rivelato di aver affrontato un periodo molto buio della sua vita. Quando era adolescente la Pelizon ha pensato di togliersi la vita.

Nikita Pelizon: “Ho vissuto un momento difficile da ragazza”.

“Non è sempre una passeggiata semplice. Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Avevo poco più di 16 anni e ho pensato di andarmene. In un certo momento della vita mi sono detta ‘decido io quanto vivere’. E era arrivato il momento in cui pensavo di andarmene davvero. Avevo preparato tutto per farlo. Poi mi hanno fermata appena in tempo. Adesso però vedo la luna, le nuvole, ascolto le persone e penso che se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così”.

Le confessioni di Luca Salatino: “Qui dentro io non sto bene”.

Nel pomeriggio anche Luca Salatino si è sfogato: “Io qui dentro non sto bene e ti si rinfacciano cose vecchie. Ripensi al passato e poi io mi ritrovo tanta malinconia che non pensavo di avere. Però credo che sia normale. Poi penso a Soraia e non c’è un istante che non mi manca“.

Qualche giorno fa Luca ha fatto una confessione simile a quella di Nikita: “Io vi capisco quando parlate di queste cose difficili. Poi non è sano reprimere l’ansia. Anzi penso sia sbagliato, va abbracciata e non alimentata. Diciamo che uno deve accettarla, alla fine è uno stato d’animo come gli altri, come la felicità e le altre emozioni. Certamente scatena tante sensazioni che non sono belle. Pensa che io volevo togliermi la vita in passato“.